Köroğlu Dağları'nda Türk Bayrağı Yenilendi - Son Dakika
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Yaşam

Köroğlu Dağları'nda Türk Bayrağı Yenilendi

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BOLU'da 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı, gönüllüler tarafından zorlu tırmanış sonrası yenisiyle değiştirildi. Doğa tutkunları Muzaffer Yıldırım, Harun Canbey ve Gökhan Bilen, zirveye tırmanarak yıpranan bayrağı değiştirdi. Yeni bayrak göndere çekilirken İstiklal Marşı okundu.

08.07.2024 11:18
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BOLU'da 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı, gönüllüler tarafından zorlu tırmanış sonrası yenisiyle değiştirildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2 bin 400 rakımda dalgalanan Türk bayrağı hava şartları nedeniyle yıpranınca, doğa tutkunları Muzaffer Yıldırım, Harun Canbey ve Gökhan Bilen gönüllü olup, bayrağı yenisiyle değiştirmek için zirveye tırmanış yaptı. Bu sırada arazi motosikletleri ile gezi amaçlı bölgeye gelen Ersin Kaykısız ve Suat Demirel de 3 gönüllüye eşlik etti. Kayalık arazideki zorlu tırmanış sonrası zirvedeki bayrak, yeni ve daha büyüğüyle değiştirildi. Zirvede yeni Türk bayrağı göndere çekilirken, dalgalanan bayrağın altında İstiklal Marşı okundu. Böyle bir ana tanıklık etmekten mutlu olduğunu ifade eden Ersin Kaykısız, "2 bin 400 rakımda, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeyiz. Tesadüf eseri gönüllü ağabeylerimizle birlikte bayrak değiştirmek bizlere de nasip oldu, onların sayesinde" dedi.

Köroğlu Dağları\'nda Türk Bayrağı Yenilendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Köroğlu Dağları'nda Türk Bayrağı Yenilendi - Son Dakika

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