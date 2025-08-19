Kültürpark'taki Lunapark Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kültürpark'taki Lunapark Tahliye Ediliyor

Kültürpark\'taki Lunapark Tahliye Ediliyor
19.08.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kültürpark'taki lunapark, 29 Ocak'tan itibaren tahliye ediliyor; oyuncaklar sökülüyor.

İZMİR'in simgelerinden Kültürpark'taki lunaparkın 29 Ocak'ta başlayan tahliye süreci devam ediyor. Lunaparktaki oyuncakların kaldırılmasının ardından alan boş kaldı.

Kentin simgelerinden olan Konak ilçesindeki Kültürpark'taki lunapark tahliye sürecinde. 1973 yılından bu yana faaliyet gösteren lunaparkta; dönme dolap, atlıkarınca, çarpışan arabalar ve kamikaze gibi birçok oyuncak söküldü. Mini shuttle ve perili şatonun söküm çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Alanın tamamen boşaltılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeyi yeşil alan, arboretum veya botanik bahçesi olarak düzenlemeyi planladığı bildirildi.

'LUNAPARK FUAR İÇİN ÖNEMLİ BİR SİMGEYDİ'

İzmirlilerin ve İzmir'e yolu düşen her yaştan vatandaşın anılarının olduğu lunaparkın kaldırılmasına çok şaşırdığını söyleyen, özel sektör çalışanı Gülcihan Altınkaya (32), "Çocukluğumdan beri lunaparka geliyorum. Küçükken de gelirdik ve lunapark bence fuar için çok önemli bir simgeydi. Her sene fuar açıldığında da fuara hareketlilik kattığını düşünüyorum. O yüzden sökülmesi çok iyi olmadı. Ben lunaparkın daha da geliştirileceğini, farklı oyuncakların getirileceğini, oyuncakların daha fazla sağlamlaştırılacağını umuyordum. O yüzden sökülmesine şaşırdım. Bence çoğu İzmirli de görünce şaşıracak" ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Feride Sayış (41), "Lunaparkta çok güzel anılarım oldu. Çocukluğumda gelirdim, çok güzel geçerdi. Lunaparkımızı severdik, keşke kaldırılmasaydı. Çocuklarımla gelmek isterdim. Lunapark çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültürpark, Turizm, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kültürpark'taki Lunapark Tahliye Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:41:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kültürpark'taki Lunapark Tahliye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.