Kuşlarla Mutluluk Dolu Bir İş Yeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kuşlarla Mutluluk Dolu Bir İş Yeri

21.08.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da soba imalatı yapan Mustafa Göktürk, 18 kuşla duygu dolu bir yaşam sürüyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk'e (59) iş yerinde 18 kuş besliyor. Göktürk, 50 metrekarelik dükkanında, muhabbet kuşu, kanarya ve sultan papağanlarının sesleri eşliğinde üretim yapıyor.

Tavşanlı ilçesindeki 50 metrekarelik dükkanında 40 yıldır, dede mesleği olan soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk, dükkanında muhabbet kuşu, kanarya ve sultan papağanı besliyor. Kafeslerdeki 18 kuşun sesleriyle güne başlayan Göktürk, kendi duygularının kuşlara yansıdığını, mutlu anlarında onların da mutlu olduğunu, üzgün anlarında ise kendisine eşlik ettiklerini belirtiyor. "Onların cıvıltısı, sesi, bana mutluluk ve huzur veriyor" diyen Göktürk, kuşlarının günlük bakımını da ihmal etmiyor. Kuşlara yaz sıcaklarında serinlemeleri, bit ve pireden korunmaları için sirkeli su sıktığını söyleyen Göktürk, "Kuşlarla birlikte çalışmak bana büyük bir şevk veriyor. Dede yadigarı mesleğimi, doğanın bir parçası haline getirerek hem işimi hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kuşlarla Mutluluk Dolu Bir İş Yeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:11:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşlarla Mutluluk Dolu Bir İş Yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.