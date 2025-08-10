Lise Arkadaşlarından Butik Lokanta - Son Dakika
Lise Arkadaşlarından Butik Lokanta

10.08.2025 10:09
Ayşe Yıldız ve Sıddıka Uzuner, 32 yıl sonra İzmir'de butik lokanta açarak hayallerini gerçekleştirdi.

İZMİR'de yaşayan lise arkadaşları maden mühendisi Ayşe Yıldız (46) ve deri mühendisi Sıddıka Uzuner (45), 32 yıl önce birlikte kurdukları iş yeri açma hayalini gerçekleştirdi. Alsancak'ta butik lokanta açan Yıldız ve Uzuner, sabah kahvaltı, öğlen yemek hizmeti verdikleri işletmelerini akşamları ise ileri dönüşüm ve yemek atölyesine çeviriyor.

Kentte yaşayan liseden beri arkadaş olan Ayşe Yıldız ve Sıddıka Uzuner birlikte iş kurma hayallerini 32 yıl sonra gerçekleştirdi. Ayşe Yıldız üniversitede maden mühendisliği, Sıddıka Uzuner de deri mühendisliği eğitimi aldı. Uzun yıllar farklı şehirlerde özel sektörde çalışan ikili, 1 yıl önce birlikte butik bir lokanta açmaya karar verdi. Alsancak'ta açtıkları butik lokantayla lise hayallerini gerçeğe dönüştüren Yıldız ve Uzuner, sabah kahvaltı, öğlen yemek hizmeti verdikleri işletmelerini akşamları ise ileri dönüşüm ve yemek atölyesine çeviriyor.

'YENİ MACERALARA AÇIĞIZ'

Maden mühendisliği eğitimi aldığını, sonrasında değerli taşlar üzerine yüksek lisans yaptığını dile getiren Ayşe Yıldız, "Uzun yıllar kuyumculuk yaptım. Her zaman hobim olan yemek yapmayı işe dönüştürüp Bayraklı'da küçük bir lokanta açtım. Liseden beri arkadaşım olan Sıddıka'yla birlikte iş kurmak istiyorduk. Lise zamanlarında farklı girişimcilik hikayelerimiz vardı. O Bursa'da mühendis olarak çalışıyordu. İşini bırakıp, İzmir'e geldi ve Alsancak'ta dükkan açtık. Birlikte bu yolda yürümeye başladık. Bu dükkan neredeyse tamamen harap haldeydi. Birlikte 3 ay boyunca dükkanı onardık, yeniledik. Her şeyi yeni baştan yaptık. Ağırlıklı olarak mutfaktayım. Sıddıka ile hep hayalini kurduğumuz şeyler bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını da gerçekleştiremedik. Her şeyden önce önemsediğimiz şey birlikte geçirdiğimiz zaman ve arkadaşlığımız. Pek çok yeni maceraya açığız, bu sadece onlardan birisi" dedi.

'LİSEDEN BERİ HİÇ AYRILMADIK'

Deri mühendisliği eğitimi aldığını, uzun yıllar özel sektörde çalıştığını dile getiren Sıddıka Uzuner ise "Bir süre Bursa'da yaşadım ama İzmir'e döndüm. Ayşe ile liseden, 1993 yılından beri tanışıyoruz. Kendimize ait bir iş yeri hayalimiz vardı ama bu çok standart bir şey olmamalıydı. Daha çok ileri dönüşüme yönelik düşüncelerimiz vardı. Lisedeyken de el becerimiz çok iyiydi, yaptığımız şeyleri daha da ilerletelim diye düşündük. Aklımıza da materyal olarak kullanılmayan ürünleri değerlendirmek geldi. Ayşe yemek sektörüne girince ikisini birleştirmeye karar verdik. Dükkanda kalan kap, yumurta kolisi, kahve poşetlerini atmıyoruz ve akşamları ileri dönüşüm atölyelerinde değerlendiriyoruz. Kurduğumuz hayali gerçekleştirmek öncelerinde imkansız gibi geliyordu. Apayrı şehirlerdeydik, apayrı bölümlerde okuduk ve mesleğimiz çok farklıydı. Hayaldi ama bir anda gerçekleşti. Liseden beri hiç ayrılmadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

