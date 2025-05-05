Malatya'dan 401 Hacı Adayı Uğurlandı - Son Dakika
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Yaşam

Malatya'dan 401 Hacı Adayı Uğurlandı

Malatya'da 401 hacı adayı, Diyanet'in düzenlediği törenle kutsal topraklara uğurlandı.

05.05.2025 22:49
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MALATYA'da Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 401 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmeden önce mehteran takımı ile buluşma noktası olan Abuzer Kudret Bor Cami önünde karşılanan hacı adayları okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası sevdikleri ile vedalaştı. Gözyaşları içerisinde heyecanla kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seslenen İl Müftüsü Ramazan Dolu, "Yaklaşık 2 ay hacda kalacaksınız. Mekke ve Medine'de 2 ay geçireceksiniz. Bunu büyük bir fırsat olarak kabul edin ve en güzel şekilde geçirmeye gayret edin." dedi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun duasının ardından, Malatya'dan hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 401 kişilik hacı kafilesi, hacı yakınlarının yoğun katılımıyla uğurlandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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