Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada

Yeni evlenen bir çift, salonları için internetten 3 bin TL'ye satın aldıkları avize gelince büyük bir şok yaşadı. Sipariş ettikleri avizeyi büyük bir heyecanla teslim alan çift, ürünün kağıttan yapılmış olduğunu görünce yaşadıkları hayal kırıklığını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Videoda, "Salonumuz için şu avizeyi almak istedik. Şunu sipariş verdik. Şimdi avizemiz geldi, gösteriyorum. Bildiğin kağıt, kuşe kağıt yani. Yüzde 100 el emeğiymiş. Böyle bir saçmalık yok. 4 tane kağıda 3 bin lira para verdim. Yemin ederim fotoğrafta o kadar güzel duruyordu ki. Dedim ki salonuma çok yakışır. Hani buna nasıl şekil vereceğimizi de bilmiyoruz şu an. Ve çok bilindik bir marka. Herkesin evinde de var. Hani ben de dedim ki, ben neden almıyorum. Keşke de almasaydım. Şimdi zaten iadeye edeceğim. Sosyal medyada görüp, alıp yanıldığım, en büyük yanılgım diyebilirim." şeklinde isyan etti.