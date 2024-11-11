Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş - Son Dakika
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Yaşam

Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş

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30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki konserde sanatçı Tan Taşçı ile sahnede karşılıklı Ankara havası oynayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şarkıcıya ödediği rakam dikkat çekti. Yavaş, söz konusu konser için Tan Taşçı'ya 41 milyon 950 bin lira ödendiğini açıkladı.

11.11.2024 16:57
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

TAN TAŞÇI'YA 41 MİLYON LİRA ÖDEME

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu. Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ, TAN TAŞÇI İLE KARŞILIKLA ANKARA HAVASI OYNAMIŞTI

Mansur Yavaş'ın Tan Taşçı konserindeki görüntüleri dikkat çekmişti. Sahneye çıkan Mansur Yavaş, Tan Taşçı ile birlikte karşılıkla Ankara havası oynamıştı.

Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı\'ya 41 milyon lira ödemiş

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Son Dakika Yaşam Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Turgay Ulusoy:
    Karar milletin hayırlı olsun 17 3 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    ÇAPSIZLIKTA NİRVANA BİRDE BAŞBAKAN OLACAKMIŞ KLASİK CHP 11 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    17 25 Aralık man adası ayakkabı kutusu hesabı sormayan akp li cahiller Mansur başkanın yanındayız helal olsun iyi yapmış birazda o yesin vergi borcu sildiğiniz kişilere sorun hesabı 3 8 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    istifaaaa 5 4 Yanıtla
  • Polat Alemdar:
    Anka park diye geldiği günden beri konuşan adam, kendi tarafındaki sanatçıları zengin etmekle uğraşıyor. Ankaralı dostların bunların gerçek yüzünü görmesini temenni ediyorum 3 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    z kuşağına çorba dağıttı ki sosyal medya da,"her şey çok güzel olacak" desinler diye. 1 0 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    İsrafı bitirmeye gelmişlerdi dimi :)) 0 0 Yanıtla
  • Yusuf serh:
    O parayı böyle insanlara verecegine gerçek adamlara ihtiyaç sahipleri de dağıtsaydın ya 0 0 Yanıtla
  • Aptullah PALA:
    BAZILARININ DEDİĞİ GİBİ : " İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ" 0 0 Yanıtla
  • Murat:
    sende boş çıktın be. 0 0 Yanıtla
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