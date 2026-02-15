Marmara'da Toz Taşınımı Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren toz taşınımı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Toz taşınımının yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.