Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu
24.05.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Menemen Belediyesi'nin başvurusu sonucunda, menemen yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu tescilin, menemen yemeğinin Menemen ilçesi ile olan bağını resmiyete döktüğünü ve gelecek nesillere aktarılacak bir kültürel değer olduğunu belirtti. Tescillenen menemenin tarifi ise; zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan menemenin aynı adı taşıdığı ilçeye tescillenmesi amacıyla çalışma başlatarak Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

"ARTIK RESMİYETTE MENEMEN MENEMEN'İN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA SON NOKTA

Tescillenen menemen tarifi Türk mutfağına ilişkin yıllardır süregelen "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur? tartışmalarına da son noktayı koydu. Tescillenen menemen, zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.

Menemenin soğanlı mı yoksa soğansız mı yapılması gerektiği yönündeki tartışmalar Türk mutfağının en hararetli tartışmalarından biri haline geldi. Kimileri soğanın menemene lezzet ve derinlik kattığını savunurken kimileri de gerçek menemenin yalnızca domates, biber ve yumurtayla yapılması gerektiğini savundu. Yemek eleştirmeni Vedat Milor konuyu tekrar tartışmaya açtığında kullanıcıların yüzde 50.6'sı soğanlı, yüzde 49.4'ü ise soğansız olur demişti.

Kaynak: AA

Menemen Belediyesi, Aydın Pehlivan, Kültür Sanat, Gastronomi, Zeytinyağı, Menemen, İzmir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe’de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de görüştü
14:29
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
21:22
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı
Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
21:13
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
20:27
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 17:20:18. #7.11#
SON DAKİKA: Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.