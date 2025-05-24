Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan menemenin aynı adı taşıdığı ilçeye tescillenmesi amacıyla çalışma başlatarak Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

"ARTIK RESMİYETTE MENEMEN MENEMEN'İN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA SON NOKTA

Tescillenen menemen tarifi Türk mutfağına ilişkin yıllardır süregelen "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur? tartışmalarına da son noktayı koydu. Tescillenen menemen, zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.

Menemenin soğanlı mı yoksa soğansız mı yapılması gerektiği yönündeki tartışmalar Türk mutfağının en hararetli tartışmalarından biri haline geldi. Kimileri soğanın menemene lezzet ve derinlik kattığını savunurken kimileri de gerçek menemenin yalnızca domates, biber ve yumurtayla yapılması gerektiğini savundu. Yemek eleştirmeni Vedat Milor konuyu tekrar tartışmaya açtığında kullanıcıların yüzde 50.6'sı soğanlı, yüzde 49.4'ü ise soğansız olur demişti.