Motosiklet Zincirine Kapılan Çocuğun Parmağı Koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği motosikletinin zincirine elini kaptıran Muhammed K.'nin (14) sağ elinin başparmağı koptu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Muhammed K., arızalanan zinciri tamir etmek için motosikletine gaz verdi. Bu sırada Muhammed K., zincire elini kaptırdı, sağ elinin başparmağı koptu. Muhammed K., yakınları tarafından kopan parmakla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağı ameliyatla dikilecek olan Muhammed K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.