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Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam - Son Dakika
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Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam

Muş Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu ve sürekli işçilerin yıllık toplu sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, işçilere yüzde 115 artış yaparak rekor bir zamma imza attı.

Muş Belediyesi\'nde işçilere yüzde 115 zam
22.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 19:06
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Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya, konuşmasında, "Asgari ücrete yüzde 49 ve memurlara yüzde 50 oranında bir zam geldi. Bizlerde geçen yılın kazasını da telafi etmek adına sizlerin taban aylığına yüzde 115 zam yapıyoruz. Sosyal haklarınızın da enflasyonun altında kalmaması adına yüzde 65 oranında artış yapıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin" dedi.

Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı

Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplu sözleşmede Belediye Başkanı Feyat Asya, Hak İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, başkan yardımcıları, birim amirleri ve işçiler hazır bulundu.

Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı

Başkan Asya konuşmasında, "10 yıllık hizmet geçmişimize baktığımız zaman hamdolsun başarılı bir tablo çizdiğimizi görüyoruz. Bu başarı bizi tekrar 3'üncü döneme taşıdı. Bu başarıyı şahsi olduğunu söylemek gibi bir lüksümüz yok. Eğer temizlik işlerinde görevli bir arkadaşımız işini hakkı ile yapmasaydı, bu bizim için çok büyük bir eksiklik olacaktı. Eğer kanalizasyondaki arkadaşlarımız işlerini hakkı ile yapmayarak vatandaşlarımız mağdur olsaydı biz binlerce defa 'çok iyi bir başkanız' deseydik bu başarı sayılmazdı. Bütün birimlerde çalışan personel arkadaşlarımızla kolektif ruh oluşturduk. İnşallah bu ruh bizi önümüzdeki yıllara sizlerle birlikte bir aile aidiyeti oluşturacağımız yapı ile daha yaşanılabilir bir şehri sizlerle birlikte sağlayacağız. Ben bu anlamda 18 Ocak'ta tekrar beni Muş halkına emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bahusus, süreçte yapılan anketlerde beni açık ara fark ile tercih eden sizlere ve Muş halkına şükran ve minnetlerimi arz ederim" dedi.

Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı

Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bediüzzaman Said-i Nursi diyor ki; 'Himmeti milleti olan kendi başına bir millettir.' Sizlerin himmeti ve desteği ve Muş halkının kadirşinaslığıyla bizim asli gayemiz bu şehri olması gereken noktaya taşımaktır. Taşıdık mı? Elhamdülillah taşıdık. Bundan sonra da sizlerle, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte daha iyiye çıkarmak adına bir gayret içerisinde olacağız. Gayret bizden takdir Allah'tandır. Bundan sonraki süreçte de bizim asli işimiz sizlersiniz. Asgari ücrete yüzde 49 ve memurlara yüzde 50 oranında bir zam geldi. Bizlerde geçen yılın kazasını da telafi etmek adına sizlerin taban aylığına yüzde 115 zam yapıyoruz. Sosyal haklarınızın da enflasyonun altında kalmaması adına yüzde 65 oranında artış yapıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir aile olmaya defam edeceğiz. Şimdiye kadar olan katkı ve desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından sözleşme toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam yapıldı
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Feyat Asya, Gençlik, Bursa, Muş, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Belediyesi'nde işçilere yüzde 115 zam - Son Dakika
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