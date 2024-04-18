"Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar? - Son Dakika
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Yaşam

"Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yöneltilen ''Halkı tedirgin ediyorsun'' eleştirilerine ''Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz, ne kafası bunlar?'' şeklinde tepki gösterdi.

18.04.2024 10:26  Güncelleme: 10:56
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Sosyal medya hesabından ve katıldığı programlarda sıkça deprem uyarılarında bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yöneltilen "Halkı tedirgin ediyorsun" eleştirileri karşısında sinirlendi.

"NE KAFASI BUNLAR?"

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda geçtiğimiz yıl katıldığı bir programdaki konuşmasına yer veren Naci Görür, "Bu son gönderiyi Ocak 2023'te yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar?" diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Açıklamasının devamında Kahramanmaraş merkezli depremlere atıfta bulunan Naci Görür, "Ocak 2023'te Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

"BU İŞİ UMURSAMAZLIK EDEMEYİZ"

Görür, söz konusu videoda şu ifadelere yer veriyor: "Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. 'Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…' Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmamız lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul'da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor."

"Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür\'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?

Sosyal Medya, Naci Görür, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Halkı tedirgin ediyorsun' yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ZAFER YILDIZ: Boş ver Hoca. Ekoya Tatil yakışıyor.. 22 25 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: doğru söylemişler. vara yoka konuşup duruyor. zaten deprem kuşağındayız söylediklerinden birinin tutması zaten her an ihtimal. 22 18 Yanıtla
  • Hasan Arguner: nüfus kalabalık boş insan çok dogru sölıyon hoca ama boşver.... 7 0 Yanıtla
  • yakup suri : güven vermiyen birisi bu naci hoca... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar? - Son Dakika
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