Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Naip Barajı\'nda su seviyesi yüzde 1\'in altına düştü
14.10.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, yüzde 1'in altına düştü. Barajdaki su seviyesini 'ölü hacim' olarak adlandırılan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunurken, kuruma noktasına gelen barajın son hali, dron kamerası ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi.

BATAKLIK GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTU

Su seviyesinin yüzde 1'in altına düştüğü barajda, ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Kuruyan kısımlarda zeminin çatladığı barajda, bazı bölgelerde ise bataklık görüntüsünün oluştuğu görüldü.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

VATANDAŞLARA SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Baraj, havadan dron kamerası ile görüntülendi. Yaz aylarında su kesintilerinin yaşandığı kentte; Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri, Naip Barajı'nı Yazır Göleti'nden su pompalanarak Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Barajdaki su seviyesini 'ölü hacim' olarak adlandırılan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü
Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Son Hali, Tekirdağ, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde tren kazası faciası 66 kişi yaralandı Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürmene kılıcı hediyesi Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediyesi
Kahreden olay Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Nedeni çok ilginç İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti Nedeni çok ilginç! İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi

14:31
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
14:00
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:55
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 14:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.