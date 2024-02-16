Neslim Güngen 'Beni eskortla aldatıyor' dediği eşi tarafından tehdit ediliyor: Boğazını keserim

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlatılan operasyonda 127 güzellik merkezi bulunan Neslim Güngen'in de malvarlığına el konuldu. Geçirdiği zor süreçte 11 yıllık eşinin kendisini bir eskortla aldattığını açıklayan Güngen, bu sefer de boşanma aşamasındaki İnanç Güngen tarafında ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.
Instagram hesabından yayınladığı videolarda yaşadıklarından bahseden Neslim Güngen, "Bu bir ihbar niteliğindedir. İnanç Güngen tarafından anlaşmalı boşanmaya gitmek istiyorum. Ama kendisi anlaşmalı değil çekişmeli değil, savaşmalı bir boşanma istiyor. İnanılmaz zorluklarla etrafımdaki herkese saldırıyor. Ailemin, benim ve çocuklarımın başına bir şey gelirse sorumlusu İnanç Güngen'dir. 'Boğazını keserim senin' diyor videoları var ben nasıl 11 yıl böyle bir adama katlanmışım, görmemişim. Polise tabii ki gittim. Ses kayıtları var elimde. Başıma bir şey gelirse bunun da bedelini ödeyeceksin İnanç Güngen" dedi.
Neslim Güngen, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı videoda eşinin kendisini eskortla aldattığını ileri sürerek ağlayarak şunları söylemişti: "Buna da eyvallah, tamam. Ben yine ayakta durmaya çalışıyorum. Yine yansıtmamaya çalışıyorum ama benim bu hayattaki en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımım babasıydı... Güvendiğim, ikinci kez evlilik yaptığım adamdı. Bu süreçte bana en büyük yanlışı, en büyük darbeyi yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. Öğlen 2'de geldi, 11'de geldi. Sonra öğreniyorum ki, bir eskort ile beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort... Ve gelip pişkin pişkin bana diyor ki; 'bundan sonra ben böyleyim. İşine gelirse...' Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım. Kocam, en büyük kalem, hayatımdaki en çok inandığım insan şu durumda bana en büyük kazığı attı. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum... Benim ipimi çektiler. 11 yıllık evliyim kocama, çocuklarıma ihanet etmedim. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım..."
Son Dakika › Yaşam › Neslim Güngen 'Beni eskortla aldatıyor' dediği eşi tarafından tehdit ediliyor: Boğazını keserim - Son Dakika
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Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
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