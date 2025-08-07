Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi

Sosyal medyada yayılan bir nikah videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, nikah esnasında damadın ses tonundan etkilendiğini dile getiren nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek dikkat çeken bir istekte bulunuyor.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Bu talep karşısında damat gülümsemekle yetinirken, gelinin yüz ifadesi bir anda değişiyor. Gerginliği gizleyemeyen gelinin, mimikleriyle durumu belli ettiği ve nikah memuruna tepki gösterdiği görülüyor.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gelin, yaşadığı bu anları nikah sonrası sosyal medya hesabında paylaşarak duruma tepkisini dile getirdi. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı gelinin tepkisine hak verdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;