Öğrencilerden Balaban Kuşuna Destek

06.05.2026 03:30
Boztepe İlkokulu öğrencileri, yaralı balaban kuşunu koruyarak duyarlılık gösterdi.

TRABZON'da Boztepe İlkokulu'nun bahçesinde öğrenciler, bitkin halde bulduğu nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu'nu korunaklı alana alıp, suyla besledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, teorik bilgilerini uygulayarak örnek davranış sergiledi. Sınıf öğretmeni Doğukan Kocaman, "Proje kapsamında öğrencilerimize eğitimler vermiştik. Bu projenin eğitiminin sonucunda böyle bir karşılık alıp, sahada uygulanması bizi çok mutlu etti" dedi.

Boztepe İlkokulu öğrencileri, bahçede oyun oynadıkları sırada nesli tükenmekte olan, genellikle sulak alanlarda yaşayıp, kamuflaj yeteneğiyle bilinen 'balaban kuşu'nun, uçmakta güçlük çektiğini fark edince durumu öğretmenlerine iletti. Okul yönetimi ve öğrenciler, korunaklı alana alıp, suyla beslediği kuş için DKMP yetkililerine haber verildi. Okula gelen ekipler tarafından koruma altına alınan kuşun, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. Öğrencilerinin duyarlı davranışından mutlu olduğunu belirten öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında başlattığı, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas alan 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesinin, çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkati çekti.

'EĞİTİMLERİN SOMUT BİR KARŞILIK BULMASI GURUR VERİCİ'

Sınıf öğretmeni Doğukan Kocaman, proje kapsamında öğrencilere verilen eğitimin karşılığının alındığını ifade ederek, "Bakanlığımızın projesi kapsamında sene başında verdiğimiz eğitimlerin böyle somut bir karşılık bulması gurur verici. Çocukların kuşa zarar vermeden bize haber verip, süreci takip etmesi, projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında sene başında önce öğretmenlerimize sonra da öğrencilerimize bu eğitimi vermiştik. Bu projenin eğitiminin sonucunda böyle bir karşılık alıp, sahada uygulanması bizi çok mutlu etti. Bu projenin daha güçlü yarınlara çocuklarla ulaşacağına eminiz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN BİZE HABER VERMESİ HOŞUMA GİTTİ'

İngilizce öğretmeni Bahar Fundaoğlu Gürsoy da öğrencilerin duyarlı davranış sergilediğini belirterek, "Nöbetçi olduğum saatlerde öğrenciler bir kuş bulduklarını söylediler. Geldiğimizde gözleri kapalı ve hareketsizdi. İncelmelerimizde 'balaban kuşu' olduğunu öğrendik. Nesli tükenmekte olan bir kuş türü olduğundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdik. Kuşu karton bir kutu içerisinde muhafaza edip, yetkililere teslim ettik. Çocuklar çok şaşırdılar. Hayvanın ne olduğunu da anlayamadılar. Yaralı mı ya da bir sıkıntısı var mı bilemedik. Güzel yanı; çocukların hiçbiri dokunmadı ve kuşa uzak bir mesafede kaldılar. Bize hemen haber vermeleri hoşuma gitti. Teneffüs aralarında da kuşu görmek için de merak içindeydiler" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
