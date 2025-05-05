Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı

Oltu\'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı

Erzurum Oltu'da 'misafir kirazı' yetişti, ilk kirazlar misafirlere ikram edilecek.

05.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'un düşük rakımlı ilçelerinden Oltu'da yöre halkının 'misafir kirazı' dediği erkenci kirazlar yetişti. Üretici Harun Polat, misafirlere ilk kirazları ikram edeceklerini, yaklaşık 20 gün sonra yetişecek ürünleri ise satışa sunacaklarını söyledi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kesişimindeki Erzurum'un 1270 rakımlı Oltu ilçesinin 830 rakımdaki kırsal Ayvalı Mahallesi'nde kiraz ağaçları meyve verdi. Yöre haltının 'misafir kirazı' verdiği ürünlerin bahçelerde toplanmasına başlandı. Bahçelerden hasat edilen ilk ürün kiraz, gelen misafirlere ikram edilecek.

Ayvalı Mahallesi üreticilerinden Harun Polat, bahçelerinde misafir kirazının yetiştiğini belirterek, "Bütün misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. İlk kirazlarımızı her sene olduğu gibi bu yıl da misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek olan kirazlarımızı ise ekonomimize katkı sağlamak için satışa sunacağız. Herkesi beklerim, herkes buyursun gelsin" dedi.

Ayvalı mahallesinde ikram edilen kirazın tadına bakan Hakan Yeşilyurt, "Bugün Oltu Ayvalı Mahallesi'nde Harun Polat Bey'in bahçesini ziyaret ettik. Kendisi, erken yetişen kirazlara 'misafir kirazı' adını vermiş. Gelen geçen herkese ikram ediyor. Kendisine bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Erzurum, Misafir, Kültür, Tarım, Kiraz, Kiraz, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:08:11. #7.11#
SON DAKİKA: Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.