Ortaköy\'de Yeni Yıl Kutlaması Coşkusu

Yaşam

Gülseren KARAPINAR-Emir BENLİOĞLU/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı kutlamalarının adresi Ortaköy oldu. Gece yarısına dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.

Ortaköy Meydanı'nda yeni yılın son saatlerinde toplanan yerli ve yabancı binlerce kişi, 2025 yılını havai fişek gösterisiyle karşıladı. Sokak sanatçılarının konseri ile keyifli dakikalar geçiren kalabalık, saat 00.00'ı gösterdiğinde başlayan havai fişek gösterisi ile yeni yıla girdi.