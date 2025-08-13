Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı market yöneticisiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa Gönülalan (28) ile Amerikalı market yöneticisi Tymaiah Platss Harper (25), ABD'de tanışarak başlayan ilişkilerini Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlilikle taçlandırdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Mustafa Gönülalan, bir süre önce gittiği ABD'de market yöneticisi olarak çalışan Tymaiah Platss Harper ile tanıştı. Çift, kısa sürede birbirlerine aşık oldu ve evlenme kararı aldı. Nikahlarını memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kıyan çiftin mutlu anlarına aileleri ve yakın dostları da tanıklık etti.