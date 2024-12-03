Palamudu tahtından etti: Fiyatı düştü kapış kapış gitmeye başladı - Son Dakika
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Yaşam

Palamudu tahtından etti: Fiyatı düştü kapış kapış gitmeye başladı

Palamudu tahtından etti: Fiyatı düştü kapış kapış gitmeye başladı

Samsun'da balık tezgahlarında palamuttan sonra hamsi yoğunluğu yaşanıyor. Fiyatı 80 TL'ye kadar düşen hamsiye vatandaşların yoğun ilgisi var.

03.12.2024 19:02
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Palamut, tezgahlardaki tahtını hamsiye devretti. Hava sıcaklığının düşmesiyle bolluk yaşanan hamsi, balık tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü konumuna yükseldi.

Palamudu tahtından etti: Kilosu 100 TL'den kapış kapış gidiyor

Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsiyi özlediklerini söyleyen vatandaşlar, balığın iriliğinden memnun olduklarını söyledi.

Palamudu tahtından etti: Kilosu 100 TL'den kapış kapış gidiyor

"GÜN GEÇTİKÇE İRİLEŞİYOR"

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor" dedi.

Palamudu tahtından etti: Kilosu 100 TL'den kapış kapış gidiyor

1 KİLOSU 4 KİŞİLİK AİLEYİ DOYURUYOR

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

  • Mezgit 50 TL
  • İstavrit 80 TL
  • Palamut 150 TL
  • Somon 200 TL
  • Levrek ve çupra 300 TL
Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Palamudu tahtından etti: Fiyatı düştü kapış kapış gitmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ƒ????? ????¸:
    başka yerlerde 200 tl nedir bu fırsatçılık 1 0 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    yalan haberrr inanmayin 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    yalan haber 0 0 Yanıtla
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