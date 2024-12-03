Palamudu tahtından etti: Fiyatı düştü kapış kapış gitmeye başladı

Yaşam

Palamut, tezgahlardaki tahtını hamsiye devretti. Hava sıcaklığının düşmesiyle bolluk yaşanan hamsi, balık tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü konumuna yükseldi.

Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsiyi özlediklerini söyleyen vatandaşlar, balığın iriliğinden memnun olduklarını söyledi.

"GÜN GEÇTİKÇE İRİLEŞİYOR"

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor" dedi.

1 KİLOSU 4 KİŞİLİK AİLEYİ DOYURUYOR

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle sıralanıyor: