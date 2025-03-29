Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti - Son Dakika
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Yaşam

Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında yaptığı denetimde bazı esnafın ön tarafa kaliteli, arka tarafa ise düşük kaliteli ürün koyduğunu tespit etti. Duruma sert tepki gösteren Aşgın, ''Bu ne ahlaka ne insanlığa sığar'' diyerek zabıta ekiplerine denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara uymayan esnafa ceza uygulanması talimatını verdi.

29.03.2025 09:44
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde, bazı esnafın tezgah düzeniyle oynayarak tüketiciyi yanılttığını fark etti. Ürünlerin ön tarafta farklı, arka tarafta ise daha düşük kalitede olduğunu gören Aşgın, duruma sert tepki gösterdi.

"YA BÖYLE BİR AHLAK OLUR MU?"

Bazı esnafların kaliteli ürünleri öne koyup arkada daha düşük kaliteli ürünler bulundurduğunu tespit eden ve gördüğü manzaraya isyan eden Aşgın, "Arkaya başka, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu? Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DENETİMLERİ ARTIRIN" TALİMATI

Denetimlerin sıklaştırılması için zabıta ekiplerine talimat veren Aşgın, "Sabah ayrı, öğleden sonra ayrı denetim istiyorum. Bunların hepsine basacaksınız cezayı" diyerek, pazar esnafının daha düzenli ve dürüst çalışması için yaptırımların artırılacağını vurguladı.

Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Halil İbrahim Aşgın, Güncel, Zabıta, Yaşam, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    Türkiye nin bütün pazarlarında aynı satış taktiği var ..sanki çok büyük iş yapıyormuşsun gibi reklam yapmanın sana bir faydası olmaz.Aptal değiliz .. 3 0 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    sanki ilk defa oluyormuş yada sadece orda oluyormuş gibi. İstanbul'da bütün pazarlarda o şekilde yapıyorlar bişey deyince de tersliyorlar milleti. denetim mi var başkan. belediyenin zabıtası pazarda gezmek yerine pazarın hemen dısında bitişiğinde oturmuş gt büyütüyor 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Ahlak hak adalet herkese lazım umursamayan göz yuman zararını misliyle çeker VAROLASIN BAŞKAN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN 0 0 Yanıtla
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