Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde, bazı esnafın tezgah düzeniyle oynayarak tüketiciyi yanılttığını fark etti. Ürünlerin ön tarafta farklı, arka tarafta ise daha düşük kalitede olduğunu gören Aşgın, duruma sert tepki gösterdi.

"YA BÖYLE BİR AHLAK OLUR MU?"

Bazı esnafların kaliteli ürünleri öne koyup arkada daha düşük kaliteli ürünler bulundurduğunu tespit eden ve gördüğü manzaraya isyan eden Aşgın, "Arkaya başka, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu? Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DENETİMLERİ ARTIRIN" TALİMATI

Denetimlerin sıklaştırılması için zabıta ekiplerine talimat veren Aşgın, "Sabah ayrı, öğleden sonra ayrı denetim istiyorum. Bunların hepsine basacaksınız cezayı" diyerek, pazar esnafının daha düzenli ve dürüst çalışması için yaptırımların artırılacağını vurguladı.