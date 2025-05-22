Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ege\'deki depremler ve volkanizma birbiriyle ilişkili

"EGE'DEKİ DEPREMLER VE VOLKANİK FAALİYETLER BİRBİRİNİ TETİKLİYOR"

Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'nde meydana gelen doğa olaylarının izole değil, birbirini tetikleyen süreçler olduğunun altını çizdi. "Ege Denizi'ndeki olayları volkanizma ve depremler olarak birbirini doğuran doğa olayları şeklinde değerlendirmemiz lazım" diyen Pampal, bölgedeki sismik enerjinin sadece tektonik değil, aynı zamanda volkanik kaynaklı da olduğunu ifade etti.

"TSUNAMİ RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

"8'in üzerindeki depremlerde tsunami söz konusu" ifadesiyle dikkat çeken Pampal, özellikle deniz tabanında oluşacak büyük depremlerde tsunami ihtimalinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini belirtti. Akdeniz özelinde ise tsunami etkisinin, depremin kendisinden daha yıkıcı olabileceğini söyledi: "Akdeniz'in içinde olacak depremden ziyade tsunami etkisi daha önemli olabilir."

"BÖLGESEL HAREKETLİLİK DEVAM EDEBİLİR"

Pampal, Ege'deki sismik hareketliliğin geçici bir durum olmadığını ve artçı ya da yeni ana şokların yaşanmasının olası olduğunu belirtti. "Bölgedeki depremler devam edebilir" diyerek uyarıda bulunan uzman, uzun vadede daha büyük depremlerin kapıda olabileceğini de sözlerine ekledi.

"EGE BÖLGESİ'NDE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

En çarpıcı uyarılardan biri, Ege Bölgesi'nde yaşanabilecek olası büyük depremlerle ilgiliydi. "Ege bölgesinde 8.5 - 9 büyüklüğünde deprem olabilir" diyen Pampal, bölgenin jeolojik yapısının bu büyüklükteki sarsıntılara açık olduğunu ve buna karşı bilimsel, teknik ve toplumsal hazırlığın mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.