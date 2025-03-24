RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak - Son Dakika
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Yaşam

RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki uyarısına ilişkin, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.

24.03.2025 09:09
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RTÜK Başkanı Şahin, iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık?

"DEVLET KURUMLARI BU TÜR DURUMLARDA GEREĞİNİ YAPAR"

En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar" dedi.

"YAPTIĞIMIZ UYGULAMALAR SANSÜR DEĞİL"

Yapılan uyarıların sansür olmadığını belirten Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler. Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar" ifadelerini kullandı.

"RTÜK ARTIK ESKİ RTÜK DEĞİL"

Şahin, "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz?

"BU TÜR UCUZ NUMARALARA KARNIMIZ TOK"

Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim. Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" diye konuştu.

RTÜK Başkanı\'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin tasmali köpeği 66 18 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Televizyonları kapatmaya kalkacaksan önce ahaberden başla...Verdiği haberlerin %90 ı gerçek dışı asparagas haber...Sonra diğerlerini kapatabilirsin....Bizim için fark etmez!!! 48 9 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    olmayan birşey adına nasıl hareket edebiliyorsun barzo 28 10 Yanıtla
  • NEVZAT İRMAK:
    RTÜK başkanı sende adam ol adam gibi yönet yandaş kanallara madalya sevmediğim kanallara ceza yağdırmak yok ona göre adam ol akıllı ol lütfen keser döner sap döner gün gelir hesap var manşerde 4 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    RTÜK önce kendini duzeltmeli sonra diğerleri 2 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    seninde bir gün sonun gelecek 2 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Biraz özgürlük adına fikir düşünce özgürlüğü adına insanların haber alma öğrenme hakkı adına adımlar atın. Sürekli tehdit sürekli yasaklar korkutmalar aba altından sopa göstermeye çalışmalar. Bunun adı şimdi demokrasi mi yoksa diktatörlük mü. Hoşunuza gitmeyen haberler yapılıyor diye kudurmayın siz kendi yalaka yandaş kanallarınızda penguen izlemeye devam edin. 1 1 Yanıtla
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