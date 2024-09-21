Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

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Dün akşam çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şarkı söylerken bir anda yere yığılan Arolat'a kalp masajı yapıldığı görülüyor.

21.09.2024 07:48
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Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının son anları da ortaya çıktı.

SAHNEDE KALP MASAJI YAPILDI

Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arolat'a sahnede kalp masajı yapılan son anları da mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekol TV'in ulaştığı görüntülerde yere yığılan Arolat'ı kurtarmak için gösterilen mücadele de yer aldı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEMET SAĞIROĞLU: KALBİ DAYANMADI

Haberi alır almaz hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Arolat, hayatta en mutlu olduğu yerin sahne olduğunu belirterek "Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü" demişti.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat\'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

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Son Dakika Yaşam Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • abdurrahman yilmazturk:
    ALLAH rahmet eylesin çok üzücü. 46 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah… 41 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu gece hayatı,uykusuzluk yaşta ilerledikce kalp krizleri kaçınılmaz sonuçlar... Birde bu covid aşısının da kalp krizi geçirmede ne kadar etkili olduğu hala netleşmedi...Bir efsanem i gerçeklik payı varmı bilinmiyor...İlk saydıklarım%100 kesin... 29 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    HER CANLİ OLUMU TADACAKTİR MAEVLAM HAYİRLİ OLUMLER NASİP ETSİN AMİN 23 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Yıl olmuş 2025 kameraya bak çözünürlüğe bak.. bune ya.. istediği kadar loş olsun.. 12 2 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ:
    Allah Rahmet Eylesin, Mekanı cennet olsun, Güzel insandı, Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. 11 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    Allah rahmet eylesin 90larin tarkani 7 0 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Gençliğimizi hatırlatan 90’dan bir yıldız daha kaydı…Çok üzüldüm ;yakınlarına sabırlar diliyorum 0 0 Yanıtla
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