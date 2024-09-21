Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat\'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

Yaşam

Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının son anları da ortaya çıktı.

SAHNEDE KALP MASAJI YAPILDI

Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arolat'a sahnede kalp masajı yapılan son anları da mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekol TV'in ulaştığı görüntülerde yere yığılan Arolat'ı kurtarmak için gösterilen mücadele de yer aldı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEMET SAĞIROĞLU: KALBİ DAYANMADI

Haberi alır almaz hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Arolat, hayatta en mutlu olduğu yerin sahne olduğunu belirterek "Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü" demişti.