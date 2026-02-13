Samandağ\'da Nesli Tehlikede Kaplumbağa Ölü Bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti. Yapılan incelemede ekipler kaplumbağanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yuvalama yaptığı biliniyor. Samandağ sahili de önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.