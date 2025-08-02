SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor - Son Dakika
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Yaşam

SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor

SAMPA\'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor
02.08.2025 14:06
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Samsun'da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv'de çalışan işçiler, beş aydır maaşlarını alamadıkları ve mobbinge maruz kaldıkları iddiasıyla iş bıraktı. İşçilerden biri, su içmek veya tuvalete gitmek için bile izin almak zorunda olduklarını belirtirken, başka bir işçi ise psikolojik durumlarının kötüleştiğini ve bir meslektaşlarının bu durum nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ifade etti.

Samsun'da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv'de çalışan işçiler, ''beş aydır maaşlarını alamadıkları ve mobbinge uğradıklarını'' ileri sürerek, gece vardiyasında iş bıraktı. Bir işçi, "Su içmeye giderken izin alıyorum amirden. Tuvalete giderken, affedersiniz amiri arıyorum izin almak için" derken, başka bir işçi, "Psikolojimiz iyice bozuldu. Benim kardeşim sıkıntıdan öyle vefat etti. Bunlar kovdu diye adam sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.

"BENİM KARDEŞİM SIKINTIDAN ÖYLE VEFAT ETTİ"

Samsun'da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv'de çalışan işçiler, ''beş aydır maaşlarını alamadıkları ve mobbinge uğradıklarını'' ileri sürerek, gece vardiyasında iş bıraktı. Bir işçi, "Su içmeye giderken izin alıyorum amirden. Tuvalete giderken, affedersiniz amiri arıyorum izin almak için" derken, başka bir işçi, "Psikolojimiz iyice bozuldu. Benim kardeşim sıkıntıdan öyle vefat etti. Bunlar kovdu diye adam sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.

BEŞ AYDIR MAAŞ ALAMADILAR

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv'de çalışan işçiler, ''yaklaşık beş aydır maaşlarını alamadıklarını'' öne sürerek, dün gece itibarıyla iş bırakma eylemi başlattı. Gece vardiyasında çalışan işçilerin fabrika içinde başlattığı eyleme, daha önce işten çıkarılan işçiler de destek verdi. Eylem kısa sürede fabrikanın dışına da taşarken, işçiler, ''yönetim tarafından uygulanan baskı, keyfi işten çıkarmalar ve süregelen belirsizlik'' nedeniyle seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

"BEŞ AY EVDE AÇ KALDIM"

Bir işçi, "Ben burada eğer ki iş kazası geçirip durumu izah ediyorsam burası her şeyi hak ediyor. Ben köpek gibi evde beş ay aç kaldım. Ama siz buna 'ajitasyon' diyorsunuz. Ben hala elimi aktif kullanamıyorum. Bile bile beni hala zorluyor burası" dedi. Bir başka işçi ise, "Biz onurumuzla gururumuzla diremeyi seçtik, buradaki arkadaşların hepsinin ailesi var. Hepsi geçim derdinde. Herkes çocukları için mücadele ediyor. Çocuklarının kursağına giren ekmeği almaya çalışanlara karşı burada hep birlikte direniyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları, Otomobil, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor - Son Dakika

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