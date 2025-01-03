Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Yaşam

Dijital bir platformda yayınlanan, başrolünü Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisi gündeme damga vurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan ve araştırılan konulardan biri ise gassallık oldu. Öncelerde mesleklerini söylemeye bile çekinen gasallar dizi sayesinde görevlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Yıllardır aynı hassasiyetle Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına hazırlayan gassallar, yaptıkları işin manevi sorumluluğunu ve zorluklarını anlattı.

"TUTANAK DAHİ YEDİM"

Gassallık görevine 10 yıl önce amcalarını görerek başlayan Yavuz Kayadurmuş, "Bir amcam Malatya'da diğer amcam Adana'da gassallık yapıyor. Bunlardan bu mesleği gördüğümden itibaren devam ettirmeye çalışıyorum. Amcalarımın bıraktığı mesleği tekrardan canlandırmaya çalışıyorum. Biz de bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Düne kadar cenaze imamı ve imam diye tanınmaya çalışırken dizinin sayesinde ben gassalım demeye başladık. Mesleğimle gurur duyuyorum. Biz elimizden geldiğinde buraya gelen cenazeleri, sanki bir yakınımızmış gibi İslam'a uygun usulde gassallık vazifesini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde bile gassallık vazifesini yerine getirmeye gayret gösterdim. Dayım covid-19 olduğunda dahi buradan Adana'ya giderek dayımı yıkadım ve kefenledim. Burada Covid'li cenazeleri de yıkadım ve kefenledim. Bunları yaparken tutanak dahi yedim" dedi.

"ŞEHİTLERİN KANININ DURMADIĞINI GÖRDÜM"

Mesleğinde yaşadığı ilginç anları anlatan Kayadurmuş, "Yıkarken çok zorlandığım olaylardan bir tanesi, şehit cenazesidir. Şehit cenazesini normalde burada yıkadıktan sonra kefenleyip ve bayrağa sarıp memleketlerine uğurluyoruz. Fakat 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Hüseyin Göral'ın cenazesini yıkama ve kefenleme işiyle şereflendim. O esnada cenaze gelirken torbanın içerisinin kan olduğunu gördüm. Bir insanda kaç litre kan var ki akıp durmaz, şehitlerinin kanının aktığını ve durmadığını bizzat gördüm. Gözyaşları eşliğinde şehidimizin yıkama ve kefenlemesini yaptım" diye konuştu.

"CENAZENİN YÜZÜNE BAKMAMAYA DİKKAT EDİYORUZ"

Kayadurmuş, "Kişi gündelik hayatında nasıl ki yaşadığı olaylar rüyasına tekabül ediyorsa bizim de rüyalarımız cenazelerle doluyor. Mesleğimizin zaafı olması gerekiyor. Bundan dolayı bizde cenazeleri yıkarken olabildiğinde rahmetlilerin yüz kısmına bakmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü vücutta unutulmayan bölgelerden birisi de yüzdür. Bundan dolayı cenazenin yüz kısmına bakmamaya özen gösteriyoruz. Ben öldükten sonra beni kim yıkayacak diye kendime soruyorum. İslam'a uygun bir şekilde veya benim burada cenazeleri yıkadığım gibi beni yıkayacakları mı diye düşünüyorum. Ben de gassal filminin beyaz perdeye geçmesinin ardından filmde oynamak isterim" şeklinde konuştu.