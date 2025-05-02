Haberler.com ekranlarında Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu programa konuk olan yazar Selin Karacehennem, ilişkiler üzerine uzun yıllara dayanan deneyimlerini aktardı. Aile ve evlilik terapisi kavramını Türkiye'de ilk dile getiren isim olduğunu söyleyen Karacehennem, gençlere dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Selin Karacehennem, ilişkilerde yaşanan sorunların temelinde iletişimsizlik olduğunu belirterek, "Aile terapisi ve evlilik terapisini ilk söyleyen benim, bunun da %100 arkasındayım" dedi. Kendisine danışan kişilerin terapi yoluyla ilişkilerini onarmaya çalıştığını ifade eden Karacehennem, ihanetin ise genellikle evlilikteki mevcut sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.
Karacehennem, özellikle kadınlara yönelik verdiği ilişki tavsiyeleriyle dikkat çekti. "30 yaşından önce erkeklerle evlenmeyin diyorum" diyen yazar, genç kadınların özgüvenli bireyler olarak ayakta durmaları gerektiğini savundu. Kadınların ekonomik bağımsızlık kazandıkça daha net kararlar verdiğini belirten Karacehennem, "Kadınlar artık kendi ayakları üzerinde duruyor ve ne istediğini biliyor" dedi.
Günümüz ilişkilerinde aşk ve romantizmin eskiye oranla azaldığını ifade eden Karacehennem, "Aşk, romantizm, hiçbiri kalmadı artık" dedi. Ancak hâlâ güzel niyetlerle gelen ve ciddi ilişkiler kurmak isteyen kişilere destek verdiğini belirten Karacehennem, "Bana gelen soru soran insanlara taktik veriyorum" ifadesiyle, danışanlarına yön gösterdiğini vurguladı.
Son Dakika › Yaşam › Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var - Son Dakika
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