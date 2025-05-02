Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var

Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var

Yazar Selin Karacehennem, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Karacehennem, ilişkilerde sadakatten kadınların değişen rolüne, aşkın dönüşümünden evlilik tavsiyelerine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aşk kalmadı ama güzel niyetler için taktik veriyorum" dedi.

02.05.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarında Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu programa konuk olan yazar Selin Karacehennem, ilişkiler üzerine uzun yıllara dayanan deneyimlerini aktardı. Aile ve evlilik terapisi kavramını Türkiye'de ilk dile getiren isim olduğunu söyleyen Karacehennem, gençlere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"AİLE TERAPİSİNİ İLK SÖYLEYEN BENİM"

Selin Karacehennem, ilişkilerde yaşanan sorunların temelinde iletişimsizlik olduğunu belirterek, "Aile terapisi ve evlilik terapisini ilk söyleyen benim, bunun da %100 arkasındayım" dedi. Kendisine danışan kişilerin terapi yoluyla ilişkilerini onarmaya çalıştığını ifade eden Karacehennem, ihanetin ise genellikle evlilikteki mevcut sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

"30 YAŞINDAN ÖNCE ERKEKLERLE EVLENMEYİN"

Karacehennem, özellikle kadınlara yönelik verdiği ilişki tavsiyeleriyle dikkat çekti. "30 yaşından önce erkeklerle evlenmeyin diyorum" diyen yazar, genç kadınların özgüvenli bireyler olarak ayakta durmaları gerektiğini savundu. Kadınların ekonomik bağımsızlık kazandıkça daha net kararlar verdiğini belirten Karacehennem, "Kadınlar artık kendi ayakları üzerinde duruyor ve ne istediğini biliyor" dedi.

"AŞK VE ROMANTİZM YOK, AMA TAKTİK VAR"

Günümüz ilişkilerinde aşk ve romantizmin eskiye oranla azaldığını ifade eden Karacehennem, "Aşk, romantizm, hiçbiri kalmadı artık" dedi. Ancak hâlâ güzel niyetlerle gelen ve ciddi ilişkiler kurmak isteyen kişilere destek verdiğini belirten Karacehennem, "Bana gelen soru soran insanlara taktik veriyorum" ifadesiyle, danışanlarına yön gösterdiğini vurguladı.

Selin Karacehennem, Meltem Şarkışlalı, Kültür Sanat, Evlilik, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.