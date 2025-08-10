Sıcak Havada Sirkeci Sahili'nde Akın - Son Dakika
Yaşam

Sıcak Havada Sirkeci Sahili'nde Akın

Sıcak Havada Sirkeci Sahili\'nde Akın
10.08.2025 16:20
İstanbul'da sıcaklık 33 dereceyi buldu, Sirkeci Sahili'ne akın edenler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

İSTANBUL'da sıcaktan bunalanlar Sirkeci Sahili'ne akın etti. Kimileri sandalye ve şemsiyesiyle sahil kenarında oturdu kimileri denize girerek serinledi kimileri de güneşlenerek Pazar gününün keyfini çıkardı.

İstanbul'da poyrazın etkili olmasından sonra bugün sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Mega kentte sıcaklık 33 derece ölçülürken sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Sirkeci Sahili'ne şemsiye ve sandalyesiyle gelenlerin yanı sıra kimileri denize girerek serinledi; kimileri ise sadece güneşlenerek vakit geçirdi. Kimileri ise, tahta parçaları ve kumaşla güneşten korunmak için çadır yaptı.

'HERGÜN BURADAYIM'

Denize girmeye gelen Muhammet Aşıcıoğlu, "Doğma büyüme buralıyım. Buranın denizinden çoğu insan korkuyor. Benim yüzmeyi öğrendiğim yer burası. Çok gelen insan var. Şöyle söyleyeyim, Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan, karşıdan gelenler var. Mahallemizdeki abilerimiz var. Kadırga tarafında esnaf abilerimiz de var. Karşıdan buraya yüzerek gelen abilerimiz de var. Aslında kendini bildiğin zaman, ne yaptığını bildiğin zaman buranın denizi çok güzel. Her haftasonu gelmeye çalışıyorum. Haftaiçi işten dolayı çok fazla gelemiyoruz ama izinli olduğum günlerde her gün buradayım. Sabahtan akşama kadar buradayım. Hava sıcaklıkları bizim için çok etkili değil çünkü biz hep denizdeyiz" dedi.

'BURAYA GELDİĞİMİZ ZAMAN HUZUR BULUYORUZ'

Denize girmek için Sirkeci Sahili'ne gelen Mehmet Alde ise, "Burası bizim tedavi merkezimiz. Buraya geldiğimiz zaman huzur buluyoruz. Denizimiz çok güzel, temiz. İş yerimiz de burada. Fırsat buldukça geliyoruz. Birkaç tane arkadaşımız var. Onlar henüz gelmedi; gelecekler ama. Biz burada bir nevi sosyalleşiyoruz. Buranın güzelliği bu. Suyumuz temiz. Kayaların üstünde olduğu için herkes beceremiyor. Artık biz antrenmanlıyız, yeterli tecrübeye sahibiz. Hergün aşağı kadar geliyorum. Aşağı yukarı hergün 30-35 yıldır geliyoruz" şeklinde konuştu.

'DENİZ DE HAVA DA ÇOK GÜZEL'

Laleli'de esnaflık yapan Aydın Duman ise, "Ben Laleli esnafıyım. Zaman buldukça buraya geliyoruz. Deniz çok güzel, hava güzel. Arkadaşlarımızın ortamı güzel. Sık sık geliyoruz. Her hafta buradayız aşağı yukarı. İstanbul'da yaşıyoruz 35 senedir. Hayat böyle devam ediyor, hayat güzel. Kışın Ekim ayında gelmişliğimiz var ama kışın zor oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sıcak Havada Sirkeci Sahili'nde Akın

Sıcak Havada Sirkeci Sahili'nde Akın
