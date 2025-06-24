Sincap 'Belta' ve sahibi Emrah'ın dostluğu - Son Dakika
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Yaşam

Sincap 'Belta' ve sahibi Emrah'ın dostluğu

24.06.2025 11:59
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Mersin Silifke'de Emrah Gemalmaz, 'Belta' adını verdiği sincabıyla sıkı bir dostluk kurdu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan turizmci Emrah Gemalmaz'ın fındıkla besleyip, 'Belta' ismini verdiği sincap, yanından ayrılmıyor. Gemalmaz, "Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor" dedi. Yayla evinde oturan Emrah Gemalmaz'ın yanına, 2 ay önce ağaçtan inen bir sincap geldi. Gemalmaz'ın uzattığı fındığı yiyen sincap, bir süre sonra tekrar yanına geldi. Emrah Gemalmaz, beslemeye başladığı sincaba 'Belta' ismini verdi. Gemalmaz'a alışan sincap, sürekli omuzlarında gezmeye başladı. Yayla evinden ayrılırken Belta'yı bırakamayan Gemalmaz, onun evin bir bireyi haline geldiğini söyledi. Gemalmaz, "Belta'yı orada bırakmak istedim. Korumasız olduğunu düşündüğü için yanımızdan ayrılmadı. Doğal ortamından uzaklaşmasın diye ağaçlara bırakıyorum. Haftada 2-3 gün köyümüze götürüyorum. Bahçede dolaşıyor, ağaçlara tırmanıyor. Şimdi beraber kalıyoruz. Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor. Bütün bakımlarını yapıyorum. Onu bir hayvan olarak değil; bir dost, arkadaş olarak görüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: DHA

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