Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.
Uludere'de yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk'ün düğününde gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, damat Semih'e de 550 bin lira takıldı.
Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.
Son Dakika › Yaşam › Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü - Son Dakika
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde fok balığı görüldü. Fok balığını gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı. Fok balığının görsel şöleninin izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Öte yandan, fok balığı ağzındaki yemek ile gözden kayboldu.
Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi Cengaver Sokağın girişinde meydana gelen kazada, 34 DHB 030 plakalı motosiklet ile 34 FYR 699 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Adem Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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