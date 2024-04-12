Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü

Ekrem Korkmaz:

Devlet bize bahmı diyenlere bah ! Bu kadar para nereden geliyor??? Devleti yedınız bıtırdınız ,,? Göçünüz doysun mıllet aç

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Tekin Karakoç: Ekrem korkmaz o paraları devlet mi veriyor onlara, gerzek gerzek dalga geçiyorsunuz milletin diliyle kültürüyle, tam tersine bu millet devlete bakıyor herkes takır takır herşeyin vergisini veriyor, bilip bilmeden yorum yapmayın 100 89

Cahit Kulebi: Tekin Karakoç kardeşim sen hangi metaverse yaşıyorsun bilmiyorum ama doğu tarafında vergiden bahsediyorsun kardeşim orda kaçak elektirik kullananların bile vergisini biz veriyoruz :) Bide utanmadan bu millet devlete bakıyor yazmışsın son 2 haftada duydugum en iyi şaka olabilir. Şırnak olmasa Bu millet ölürdü aynen :) 118 35

Filistin Gazze: kardeş doğu insanı merttir çömerttir zekâtını sadakasını misafirini eksik etmez verdikçe Cenabı hak veriyor 72 65

Ercan Karatas: Cahit artık hiç birşey eskisi gibi değil 11 21