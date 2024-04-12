Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü - Son Dakika
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Yaşam

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü

Şırnak'ta Goyan aşiretine mensup gençlerin düğününe 5 bin kişi katılırken 2 milyon değerindeki takılar dikkat çekti. 2 gün 2 gece süren düğünde geline 1.5 milyon lira, damada ise 550 bin lira değerinde altın ve para takıldı.

12.04.2024 14:52  Güncelleme: 14:57
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

YAĞMUR YAĞINCA HALI SAHAYA GEÇİLDİ

Uludere'de yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk'ün düğününde gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, damat Semih'e de 550 bin lira takıldı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Uludere, Şırnak, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı! 2 gün 2 gece sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ekrem Korkmaz: Devlet bize bahmı diyenlere bah ! Bu kadar para nereden geliyor??? Devleti yedınız bıtırdınız ,,? Göçünüz doysun mıllet aç 176 74 Yanıtla Tekin Karakoç: Ekrem korkmaz o paraları devlet mi veriyor onlara, gerzek gerzek dalga geçiyorsunuz milletin diliyle kültürüyle, tam tersine bu millet devlete bakıyor herkes takır takır herşeyin vergisini veriyor, bilip bilmeden yorum yapmayın 100 89 Cahit Kulebi: Tekin Karakoç kardeşim sen hangi metaverse yaşıyorsun bilmiyorum ama doğu tarafında vergiden bahsediyorsun kardeşim orda kaçak elektirik kullananların bile vergisini biz veriyoruz :) Bide utanmadan bu millet devlete bakıyor yazmışsın son 2 haftada duydugum en iyi şaka olabilir. Şırnak olmasa Bu millet ölürdü aynen :) 118 35 Filistin Gazze: kardeş doğu insanı merttir çömerttir zekâtını sadakasını misafirini eksik etmez verdikçe Cenabı hak veriyor 72 65 Ercan Karatas: Cahit artık hiç birşey eskisi gibi değil 11 21 Abdullah Çelik: Bir kilo toz bir otoboss 4 0
  • Taner Ozkaya: sonra devlet bize bakmiyi derler 97 92 Yanıtla
  • Feride Canlı: Kara para aklama sistemi. Çoğu imitasyon 103 82 Yanıtla
  • sait turk: Ya arkadaş milyonlar takılsa ne olacak? kim ne takmışsa aynı takıyı onun düğünündede geri götürüp takıyorsunuz! hatta düşünde takı zamanı bile davetiye verenler oluyor, adam 10 tane bilezik takıyor sonrada davetiye veriyor, sizde aynı takıyı geri götürüp takıyorsunuz!!! çünkü aşiret olduğu için kaçarınızda yok! bu yüzden hiç gereği yok emanet gibi birşey 107 21 Yanıtla
  • Canip Köselioğlu: Düğüne 5000 kişi katılmış aile ile birlikte düşünülürse yaklaşık 1000 kişi gram altın taksa 2500 tl den 2.500.000 tl yapar 104 11 Yanıtla
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