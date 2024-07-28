Düzce'de bir sitenin havuzu usulsüzce tesettürlü kadınların kullanımına yasaklandı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yöneticileri engel oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir site yönetimi, ortak kullanıma açık olan havuzu tesettürlü kadınların girişine yasakladı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yönetimi usulsüzce engel olmak istedi.
Kadınla yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yasağın hukuksuz olduğunu söyleyen kadın zorla havuzdan çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı - Son Dakika
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