Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Yaşam

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Düzce'de bir sitenin havuzu usulsüzce tesettürlü kadınların kullanımına yasaklandı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yöneticileri engel oldu.

SİTENİN ORTAK HAVUZUNU TESETTÜRLÜ KADINLARA YASAKLADILAR

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir site yönetimi, ortak kullanıma açık olan havuzu tesettürlü kadınların girişine yasakladı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yönetimi usulsüzce engel olmak istedi.

HAŞEMAYLA HAVUZA GİREN KADINI ZORLA ÇIKARDILAR

Kadınla yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yasağın hukuksuz olduğunu söyleyen kadın zorla havuzdan çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.