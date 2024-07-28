Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir sitede ortak kullanıma açık olan havuza tesettürlü kadınların girmesi yönetim tarafından usulsüzce yasaklandı. Sitede evi bulunan ve havuza haşemayla girmek isteyen tesettürlü kadına yöneticiler engel oldu. Kadın ile yöneticiler arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

28.07.2024 17:55
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Düzce'de bir sitenin havuzu usulsüzce tesettürlü kadınların kullanımına yasaklandı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yöneticileri engel oldu.

SİTENİN ORTAK HAVUZUNU TESETTÜRLÜ KADINLARA YASAKLADILAR

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir site yönetimi, ortak kullanıma açık olan havuzu tesettürlü kadınların girişine yasakladı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yönetimi usulsüzce engel olmak istedi.

HAŞEMAYLA HAVUZA GİREN KADINI ZORLA ÇIKARDILAR

Kadınla yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yasağın hukuksuz olduğunu söyleyen kadın zorla havuzdan çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Cep Telefonu, Akçakoca, Düzce, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Gürkan Güveniç: bir avuçcuk kumaş parçası ile girene serbest te tesettürlüye neden yasak yönetici kişi röntgen yapamayacak olması mı zoruna gitmiş ... o sitede evi varsa aidat ödüyorsa otoparkınıda kullanır havuzunuda buna kimse karışamaz 171 22 Yanıtla
  • ferhat eser: çocuklar korkmuş olabilir deniz neysede havuza haşemayla girmek mantıklı değil 27 137 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: ya Ferhat sen bari yapma 15 7 ferhat eser: sinan kardeşim çocuk aklı biraz düşün anlık korku yaşayabilir öteki türlü bir niyet varsa onu bilemem kesinlikle ayrışmaya karşıyım yoksa 1 10
  • Nurcan Pehlivan: Müslüman ülkede çıplak girilebiliniyor ama haşemayla girilmiyor! Ne yazık!. İşte savaşı böyle kazanıyorlar adı medeniyetse... 106 21 Yanıtla
    ferhat eser: ordan dayının tekide çıkıp bende peştamalle girecem dese ne olacak peki sağda haşema solda peştamal öteki tarafta slipli mayolular gelde çık bu işin içinden 0 0
  • Oooo: Tesettüre o kadar dikkat eder ama erkeklerin arasında havuza girmekten de geri durmaz. Videoda iki tarafıda nerden tutsan elinde kalır 45 72 Yanıtla
    Biyo Art: Senin bu yorum nereden tutsan elinde kalır 23 4
  • Ender Kervancıoğlu: Doğruca arabistana 8 45 Yanıtla
  • Ennağı Çelik: Özgürlük özgürlük lahnet olsun sizin gibi zihniyetlere insanlarin bir parça mutluluklarini neye getirip bağlıyorlar..ortak kullanım bir alan neyin kuralının tartimasini yapıyorsunuz beyini gelişmemiş bir yönetim anlayışı... 37 5 Yanıtla
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