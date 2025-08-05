Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı

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Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari\'siyle drift gösterisi yaptı
05.08.2025 07:52
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Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari\'siyle drift gösterisi yaptı
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Sivas'ta yapımı tamamlanan Şehit Cengiz Topel İHA Pisti ve Drift Alanı hizmete açıldı. Pistin seçim vaadini olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ferrari'siyle alanda drift gösterisi yaptı.

Sivas'ta hizmete açılan Şehit Cengiz Topel İHA Pisti ve Drift Alanı renkli gösterilere sahne oldu. Motor sporları tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği alanın açılışında konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, drift alanının seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

"DRİFT SOKAKLARDA DEĞİL, BU ALANDA YAPILACAK"

Uzun, "Ülkemizin dört bir yanından driftçi kardeşlerimiz Sivas'a geldi. Drift sadece egzoz sesi değildir; modifiye, cesaret ve yenilikçilik demektir. Artık Sivas'ta drift sokaklarda değil, bu alanda yapılacak. Bu pist drift severlere ücretsiz olarak tahsis edildi" diye konuştu.

PİSTTE GÖSTERİ YAPTI

Uzun açılış konuşmasının ardından soluğu pistte alırken, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı. Başkanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Teknoloji, Adem Uzun, Otomobil, Ferrari, Eğitim, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı - Son Dakika

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