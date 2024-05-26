Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Yaşam

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

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Sahipsiz sokak hayvanları sorunuyla ilgili Meclis'e sunulacak yasa teklifinin yankıları sürerken ABB Başkanı Yavaş'ın konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. Yavaş, "Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor" demişti.

26.05.2024 09:24  Güncelleme: 09:45
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Sahipsiz sokak hayvanları tartışması sürerken; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak çalışmayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim etti. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak. 4 bakanlık da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporla ortaya koydu.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili etki analiz raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, raporda sorun güvenlik, sağlık ve ekonomik yönleri ortaya konuldu. Saldırgan hayvanların, toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Bu hafta içinde Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi.

"SADECE KISIRLAŞTIRMAYLA ÖNÜNÜ ALAMAZSINIZ"

Tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptığı değerlendirme yeniden gündeme geldi. Avrupa'da hiçbir yerde sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Yavaş, "Hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki. Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Dişiler kısırlaştırınca bir hafta kalması gerekiyor. Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor. Bir yandan onda devam edeceğiz, bir yandan da sokaktakileri alıp barınakta misafir edeceğiz. Yurtdışlarında hiç sokakta sahipsiz hayvan yok. Eğer çok istiyorlarsa... Gerçek hayvanseverlerde elini taşın altına koyacak. Biz de destek oluruz, sahiplensinler" ifadelerine yer vermişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yeniden gündem olan bu sözleri realist bulup destekleyenler kadar sert bir dille eleştirenler de var.

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş\'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

Mansur Yavaş, Sözler, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic: cok dogru hayvan severleri sahneye alalim. kendi evlerinde beslesinler 22 2 Yanıtla
  • Ankara null: baskanim yok et hepsini baskanim yok et hepsini 7 3 Yanıtla
  • Şükrü null: CHP nin imajını yenilemek için büyük bir fırsat Mansur Yavaş. ama CHP zihniyeti hiç değişmez. onlar hep halka rağmen zihniyetindeler. 0 0 Yanıtla

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