Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar - Son Dakika
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Yaşam

Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar

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Haberler.com ekibi, İstanbul Üsküdar'da vatandaşların atasözü bilgilerini test etti. Vatandaşların 'Rüzgar eken fırtına biçer', 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz', 'Sakla samanı gelir zamanı' gibi atasözlerinin devamını getirmeleri istendi. Katılımcıların yanıtları, atasözlerinin toplumdaki yaygınlığını ve günlük hayattaki kullanımını ortaya koydu.

08.08.2024 10:01  Güncelleme: 10:14
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Haberler.com ekibi olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlediğimiz sokak röportajında, vatandaşlara çeşitli atasözlerinin bir kısmı verilerek, devamlarını getirmeleri istendi. "Rüzgar eken fırtına biçer", "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz", "Sakla samanı gelir zamanı" gibi geleneksel atasözleriyle başlayan röportaj, toplumun kültürel mirasa olan hakimiyetini ölçmeyi amaçladı. Röportaj esnasında katılımcılar, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu atasözlerinin devamını getirirken farklı sonuçlar ortaya koydu. Bazı vatandaşlar atasözlerini doğru bir şekilde tamamlarken, bazıları hatırlamakta zorlandı.

Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar

VATANDAŞLARIN ATASÖZÜ BİLGİLERİ TEST EDİLDİ

Röportaj kapsamında, atasözlerinin toplumsal hafızadaki yeri ve anlamı da tartışıldı. Atasözlerinin, kültürel değerlerin ve toplumsal normların aktarımında oynadığı rol, katılımcıların yanıtları üzerinden analiz edildi. Vatandaşların, atasözlerinin içerdiği bilgelik ve hayat derslerine dair farkındalıklarını sergilemeleri, bu sözlü kültür mirasının nesilden nesile aktarımının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar\'da ilginç cevaplar

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Son Dakika Yaşam Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ankara null: uydurma sozler hepsi 0 14 Yanıtla
  • Furkan Zeren: para ile imanın kimde olduğu bilinmez diye bir atasözü yok 1 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ona atasozü denmez. Kuru söz 1 5 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Çok konuşan çok yanılır 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Uysal: BAŞARI,hamile kalmaya benzer,herkes gelir tebrik eder kaç defa yediğini kimse bilmez... 0 0 Yanıtla

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