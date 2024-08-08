Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar\'da ilginç cevaplar

Yaşam

Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberler.com ekibi olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlediğimiz sokak röportajında, vatandaşlara çeşitli atasözlerinin bir kısmı verilerek, devamlarını getirmeleri istendi. "Rüzgar eken fırtına biçer", "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz", "Sakla samanı gelir zamanı" gibi geleneksel atasözleriyle başlayan röportaj, toplumun kültürel mirasa olan hakimiyetini ölçmeyi amaçladı. Röportaj esnasında katılımcılar, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu atasözlerinin devamını getirirken farklı sonuçlar ortaya koydu. Bazı vatandaşlar atasözlerini doğru bir şekilde tamamlarken, bazıları hatırlamakta zorlandı.

VATANDAŞLARIN ATASÖZÜ BİLGİLERİ TEST EDİLDİ

Röportaj kapsamında, atasözlerinin toplumsal hafızadaki yeri ve anlamı da tartışıldı. Atasözlerinin, kültürel değerlerin ve toplumsal normların aktarımında oynadığı rol, katılımcıların yanıtları üzerinden analiz edildi. Vatandaşların, atasözlerinin içerdiği bilgelik ve hayat derslerine dair farkındalıklarını sergilemeleri, bu sözlü kültür mirasının nesilden nesile aktarımının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.