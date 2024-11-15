İstanbul\'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, yolcular panikledi

Yaşam

Gardi\'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarını pas geçerek seyrine devam etti.

ACİL DURUM BUTONUNA BASTILAR

Söz konusu duraklarda inmesi gereken yolcular yaşananları anlayamayarak panikledi. Yolcular acil durum butonuna basmasına rağmen metro ilerlemeye devam etti.

YOLCULAR YÜRÜYEREK İSTASYONA VARDI

Altınşehir durağına yakın bir noktada hat üzerinde duran metrodan inen yolcular kendi imkanlarıyla raylar üzerinde yürüyerek istasyona varabildi.

'ARKADAN METRO GELİYOR'

Olaya tepki gösteren yolcular cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde yolculardan birinin diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görüldü.