Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarını pas geçerek seyrine devam etti.
Söz konusu duraklarda inmesi gereken yolcular yaşananları anlayamayarak panikledi. Yolcular acil durum butonuna basmasına rağmen metro ilerlemeye devam etti.
Altınşehir durağına yakın bir noktada hat üzerinde duran metrodan inen yolcular kendi imkanlarıyla raylar üzerinde yürüyerek istasyona varabildi.
Olaya tepki gösteren yolcular cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde yolculardan birinin diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görüldü.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, yolcular panikledi - Son Dakika
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