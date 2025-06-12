Tarihi Köprüye Mangalcı Tahribatı

ANTALYA'da, Roma döneminde 'su kemeri' olarak inşa edilen, Selçuklu döneminde 'köprü' olarak kullanılan 3 açıklıklı, 52 metre uzunluğundaki tarihi Soğucaksu Köprüsü'nün taşları, mangalcıların yaktığı ateş nedeniyle kırılıp, tahrip oldu.

Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde, Roma döneminde inşa edilen Soğucaksu Köprüsü, 2009-2010 yıllarında Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilip, onarıldı. Köprü, son yıllarda mangal yakıp, alkol alanların adresi haline geldi. Mangal ateşi nedeniyle köprünün birçok noktasındaki taşların, sıcağın etkisiyle kırılıp, çatladığı görüldü. Ayrıca köprü ve etrafı, atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR DA ŞİKAYETÇİ

2025 yılı 'Çevre Başkenti' seçilen Antalya'ya yakışmayan görüntülerin yaşandığı tarihi köprünün olduğu bölgede yaşayanlar da durumdan şikayetçi. Alkol alıp, ateş yakanlar nedeniyle güvenlik endişesi duyan bölgedekiler, tarihi köprünün taşlarına ateş yakılıp zarar verilmesinden yakındı.

Tarihi köprü yakınında atölyesi bulunan heykeltıraş Fedai Bircan, "Roma Perge döneminde su kemeri olarak inşa edilmiş. Turgut Özal döneminde restore edilmiş. Ben atölyeye gelip giderken görüyorum, burada mangal yapıyorlar. Gençler bira içiyor. Bazen geç kalıyorum akşam saatlerinde. Birkaç kez uyardım, baktım tepki alacağım vazgeçtim. Bazı görevlileri de zamanında aradım ama ilgilenen olmadı. Burası tahrip edilmeye devam ediyor. Ben de bu tür taş işiyle ilgilendiğim, sanatsal faaliyette bulunduğum için buna çok üzülüyorum. Bunun geri dönüşü çok zor. Tadilat gerekiyor. O yüzden vatandaşın duyarlı olmasını istiyorum. Hatta görevliler devriye gezerken buraları da kontrol edip cezalar yazmalı. Bu tür tarihi dokuların korunması lazım" diye konuştu.