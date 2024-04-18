Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı

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Merkez üstü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olmak üzere saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. İlçede bazı binaların hasar gördüğü öğrenilirken, cami minaresinin yıkıldığı görüldü.

AFAD: DEPREMDEN YOZGAT'TA 1 EV, TOKAT'TA İSE 5 AHIR ETKİLENDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANI: BAZI EVLER YIKILDI

Depremin merkez üssü olan Sulusaray'daki Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon canlı bağlanarak ilçeye bağlı Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını söyledi.