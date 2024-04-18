Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
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Yaşam

Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı

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Pek çok ilde hissedilen 5,6'lık deprem merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir caminin minaresinin yıkılmasına sebep oldu.

18.04.2024 19:24
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Merkez üstü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olmak üzere saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. İlçede bazı binaların hasar gördüğü öğrenilirken, cami minaresinin yıkıldığı görüldü.

AFAD: DEPREMDEN YOZGAT'TA 1 EV, TOKAT'TA İSE 5 AHIR ETKİLENDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANI: BAZI EVLER YIKILDI

Depremin merkez üssü olan Sulusaray'daki Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon canlı bağlanarak ilçeye bağlı Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını söyledi.

Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı
Tokat'ta 5,6'Lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı

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Son Dakika Yaşam Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
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