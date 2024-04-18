Merkez üstü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olmak üzere saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. İlçede bazı binaların hasar gördüğü öğrenilirken, cami minaresinin yıkıldığı görüldü.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.
An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Depremin merkez üssü olan Sulusaray'daki Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon canlı bağlanarak ilçeye bağlı Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını söyledi.
Son Dakika › Yaşam › Tokat'ta 5,6'lık deprem nedeniyle cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Yelten köyünde 2 katlı bir evde büyük hasar oluştu, bazı evlerin duvarları zarar gördü. Vatandaşlar deprem anında büyük korku yaşadıklarını ve evlerinin zarar gördüğünü belirtti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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