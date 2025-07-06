Tuba'nın Yuvası Sevinçle Karşılandı - Son Dakika
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Yaşam

Tuba'nın Yuvası Sevinçle Karşılandı

Tuba\'nın Yuvası Sevinçle Karşılandı
06.07.2025 09:59
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Tedavi sonrası denize bırakılan Tuba, Dalyan'da yuva yaparak geri döndü. Yeni rota bekleniyor.

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve sinyali kesilen caretta caretta 'Tuba'nın Dalyan'a dönüp yuva yapması sevinç yarattı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yuvalamasını yaptıktan sonra uydu cihazını yenileyeceğiz ve tekrar denize göndereceğiz. Hırvatistan'da mı ya da İtalya'da mı dolaşacak, yoksa yeni bir rota mı belirleyecek bunu zaman gösterecek" dedi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına Tuba adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. 2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı.

Deniz kaplumbağalarının çok iyi korunan İztuzu kumsalını çok sevdiğini belirten DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "2008 yılında oluşturulan Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağa hastanesi diyebileceğimiz bir merkezde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her yerinden 1 aylığına gelen gönüllüler ile birlikte 24 saat dolaşarak yuvaların kafeslenmesi, korunması ve buradan başarılı bir şekilde yavruların denize gitmesini sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İztuzu Plajı, 1988 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde koruma çalışmalarının yürütüldüğü tek kumsaldır. Burası dünya için önemlidir. O yıllarda 150-200 olan yuvalarımız bugünlerde 700-800 rakamlara ulaştı. Deniz kaplumbağaları çok iyi korunan İztuzu kumsalını çok seviyor" diye konuştu.

'ROTASINI 10 MİLYON KİŞİ İZLEDİ'

Prof. Dr. Kaska, nisan ayından bu yana gece-gündüz çalışarak yuvaları kafeslediklerini belirtip, "Bir anne 500 dolayında pinpon topu büyüklüğündeki yumurtaları 100'erli gruplar halinde sezon boyunca 3-5 yuva yapıyor. Yumurtlama temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Şimdiden 600 yuvaya ulaştık. 2019'da bu bölgede bulduğumuz ve Tuba ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamız tekrar yuvalamak için kumsala geldi. Yuvalamasını yaptıktan sonra uydu cihazını yenileyeceğiz ve tekrar denize göndereceğiz. Hırvatistan'da mı ya da İtalya'da mı dolaşacak, yoksa yeni bir rota mı belirleyecek bunu zaman gösterecek. Tuba'nın rotasını yaklaşık 10 milyon kişi izledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yakup Kaska, Kaplumbağa, Dalyan, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuba'nın Yuvası Sevinçle Karşılandı - Son Dakika

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