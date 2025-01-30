Tunceli\'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı

Cemil seckin:

Türkiye'de yaklaşık 1000 tane domuz çiftliği var.ne gariptir ki bu hastaliklar ya kus gribi adi altinda binlerce kanatli hayvan tavuk vb katledilir ya da şap hastalığı uydurmasi ile büyük baş hayvanlar.bu senaryoyu uyduranlar zannimca kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir