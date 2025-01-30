Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı

Geniş Video İzle

Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı vakalarının artış göstermesi üzerine kaymakamlık tarafından önlemler alındı. İlçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde görülen vaka artışı nedeniyle 30 günlük gözetim karantinası uygulanacağı belirtildi.

30.01.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de şap hastalığı paniği yaşanıyor. Kentte artan vakaların ardından Tunceli'nin Pertek Kaymakamlığı'ndan yapılı aldığı bir dizi önlemi açıkladı.

İLÇEDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tunceli\'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı

Haberler.com Özel, Kaymakamlık, Karantina, Tunceli, Pertek, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cemil seckin:
    Türkiye'de yaklaşık 1000 tane domuz çiftliği var.ne gariptir ki bu hastaliklar ya kus gribi adi altinda binlerce kanatli hayvan tavuk vb katledilir ya da şap hastalığı uydurmasi ile büyük baş hayvanlar.bu senaryoyu uyduranlar zannimca kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir 6 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Gofteçi Yusuf adana kebapp ;) 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.