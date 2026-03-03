Tunceli'de Vaşak Dronla Görüntülendi

TUNCELİ'de karlı dağlarda gezinen vaşak, dronla görüntülendi.

Tunceli'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen dağlık alanda ortaya çıkan, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, doğal yaşam alanında sakin şekilde ilerlerken kaydedildi. Kar örtüsü üzerinde iz bırakarak bir süre dolaşan vaşak, kayalık alana yöneldikten sonra gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Azat Özel tarafından dronla kaydedilen o anlar, kentteki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,