\'Türkiye\'nin en seksi kadını\' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

19 Mart'ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şuana kadar 90 kişinin gözaltına alındığı olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, olan bitene tepkisiz kalmayan isimlerden biri oldu.

ÖĞRENCİLERE YAPILAN MÜDAHALEYİ KINADI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilen Zeynep Bastık, ODTÜ'de yapılan eylemlerden bir kesit paylaşarak öğrencilere yapılan müdahaleyi kınadı.

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN HER VATANDAŞIN..."

İmamoğlu'na yapılanlara "Hukuksuzluk" olarak nitelendiren Bastık, "Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için" ifadelerini kullandı.

İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı;