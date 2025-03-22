'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti - Son Dakika
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Yaşam

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

\'Türkiye\'nin en seksi kadını\' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette ''Yaşayan en seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ODTÜ'de yapılan eylemlerde polisin öğrencilere müdahalesine tepki gösteren Bastık, ''Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı'' ifadelerine yer verdi.

22.03.2025 10:18
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19 Mart'ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şuana kadar 90 kişinin gözaltına alındığı olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, olan bitene tepkisiz kalmayan isimlerden biri oldu.

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

ÖĞRENCİLERE YAPILAN MÜDAHALEYİ KINADI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilen Zeynep Bastık, ODTÜ'de yapılan eylemlerden bir kesit paylaşarak öğrencilere yapılan müdahaleyi kınadı.

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN HER VATANDAŞIN..."

İmamoğlu'na yapılanlara "Hukuksuzluk" olarak nitelendiren Bastık, "Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için" ifadelerini kullandı.

İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı;

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

Ekrem İmamoğlu, Zeynep Bastık, İmamoğlu, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Hkmt Hkmt:
    Neresi sexi bunun. Anlam veremedim. Kim kandırdı bu zavallıyı 382 26 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Bizmi dedik gidin Polise saldirin tas atin etrafi yagmalayin diye. Sen hem polisimize saldiracaksin etrafi kirip yikacaksin halki ayaklandiracaksin. Birde kalkmis Özgürlük den bahsedeceksin Sen Iyimisin sana ne yedirip ne iciriyorlar. 292 43 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    sexi ahahahahaa yarıldım dur bidaha okuyayım ne iyi geldi sabah sabah 222 19 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    öğrenci okula olur , sokak daki paralı militandır.... 205 28 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    zaten şey kafalılar bu papazoğlunu destekliyor hep 166 27 Yanıtla
  • guclu-apaydin:
    dünyanın en seksi kadınına bak 131 11 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Güldüren haberler de lazım arada :) 125 7 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BİRİSİ SEKSİ Mİ DEDİ 113 7 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    artık haber kanalı olmaktanda çıktık galiba 101 11 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Hoşt Hoşt..... 104 6 Yanıtla
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