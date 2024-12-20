Türkiye\'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi

Yaşam

Irak\'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar

Bakan Güler: Suriye\'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil

Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den haber var.

CAMİ BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Cuma namazı için gittiği caminin bahçesinde abdest alırken görüntülenen savcı Yavuz Engin'in videonun altına "Allah ibadetini kabul etsin, ayağına taş değdirmesin savcımızın", "Görevini yapana öyle hasret kalmışız ki anlatamam", "Adaletin tecellisi için verdiğiniz mücadeleye devam edin, biz de her zaman yanınızdayız" şeklinde yorumlar yapıldı.