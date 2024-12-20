Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi

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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin, cuma namazını kılmak için gittiği camide abdest alırken görüntülendi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına ''Allah ibadetini kabul etsin, ayağına taş değdirmesin savcımızın'' şeklinde yorumlar yapıldı.

20.12.2024 15:44  Güncelleme: 15:58
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Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den haber var.

CAMİ BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Cuma namazı için gittiği caminin bahçesinde abdest alırken görüntülenen savcı Yavuz Engin'in videonun altına "Allah ibadetini kabul etsin, ayağına taş değdirmesin savcımızın", "Görevini yapana öyle hasret kalmışız ki anlatamam", "Adaletin tecellisi için verdiğiniz mücadeleye devam edin, biz de her zaman yanınızdayız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye\'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi

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Son Dakika Yaşam Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Behzat:
    Allah senin gibi yiğitleri korusun. 224 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    şekil şekille Müslüman olmayın kalbinizle Müslüman olun ibadetini zi insanlar görsün diye yapmayın 24 193 Yanıtla
  • barış özcan:
    Helal olsun, şimdi namaz kılıyor diye, bir kesim başlar goy goya,gönder gelsin. 128 12 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    CEHAPE zihniyeti şimdi başlarlar hemen bu adamı gömmeye Gerici derler yobaz derler İstemezük derler biz heykel severük derler derlerde derler 109 28 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH KABUL ETSİN 109 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yapma bunu, din işini gösterme 11 86 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tarikat kur müridin olalım Allah senden razı olsun sayın savcım görevini layıkıyla yapan her vatan evladının başımızın üstünde yeri vardır 73 13 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    iyi bari korumalarla gitmiş Rabbim korusun her an herşey olabilir,görevini layıkıyla yapan savcımıza tebrikler. 68 3 Yanıtla
  • Hakan DURDU:
    Allah razı olsun 69 0 Yanıtla
  • Emir KOÇ:
    Günümüz modern MÜSLÜMANLARA ÖRNEK adam. Bakıp bakıp utansınlar. 50 6 Yanıtla
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