Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 40 derecelerin üzerine çıkacağı konusunda uyarılarını sıralarken Rize'de gece saatlerinde kaydedilen görüntü büyük ses getirdi. 2600 rakımlı Ovit yaylasında kar yağışı etkili olurken yolların kısa süre içinde beyaz örtüyle kaplandığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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4.07.2025 09:35:20. #7.11#
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