Türkiye\'ye dönen Alper Gezeravcı\'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yurda ayak basar basmaz basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gezeravcı, uzay yolculuğuyla ilgili kendisine yöneltilen "Turistik gezi" eleştirisi yapanlara da büyük bir olgunlukla yanıt verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile basın toplantısı düzenleyen Alper Gezeravcı, Türkiye'ye adımını attığı ilk andan itibaren insanların gülümseyen yüzleri ve memleketin sıcak kucaklamasıyla karşılaştığı için son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Bunun, en çok özlediği şeylerden bir tanesi olduğunu aktaran Gezeravcı, "Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten, samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı." diye konuştu.
Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirterek, "Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim." dedi. Her aileden birer ferdin kendisiyle birlikte uzay görevini icra ettiğini hissettiğini dile getiren Gezeravcı, başarının bireysel değil, Türkiye'deki her haneden birer çocuğun başarısı olduğunu söyledi.
"Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt veren Gezeravcı, "İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt veren Gezeravcı, "Gündemi çok yoğun ancak bu yoğunluğa rağmen teveccüh gösterdiler. Bugün takvimleri uygun olduğu takdirde bir görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Yaşam › Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt - Son Dakika
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