Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.

12.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:45
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yurda ayak basar basmaz basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gezeravcı, uzay yolculuğuyla ilgili kendisine yöneltilen "Turistik gezi" eleştirisi yapanlara da büyük bir olgunlukla yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile basın toplantısı düzenleyen Alper Gezeravcı, Türkiye'ye adımını attığı ilk andan itibaren insanların gülümseyen yüzleri ve memleketin sıcak kucaklamasıyla karşılaştığı için son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Bunun, en çok özlediği şeylerden bir tanesi olduğunu aktaran Gezeravcı, "Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten, samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı." diye konuştu.

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt

"BU, TÜRKİYE'DEKİ HER HANEDEN BİRER ÇOCUĞUN BAŞARISI"

Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirterek, "Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim." dedi. Her aileden birer ferdin kendisiyle birlikte uzay görevini icra ettiğini hissettiğini dile getiren Gezeravcı, başarının bireysel değil, Türkiye'deki her haneden birer çocuğun başarısı olduğunu söyledi.

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt

"YAPTIĞIMIZ UZAY SEYAHATİ DEĞİLDİ"

"Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt veren Gezeravcı, "İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 deney

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt veren Gezeravcı, "Gündemi çok yoğun ancak bu yoğunluğa rağmen teveccüh gösterdiler. Bugün takvimleri uygun olduğu takdirde bir görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt
Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt
Türkiye\'ye dönen Alper Gezeravcı\'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Akay Kayhan: Türk halkına faydası nedir? Onu açıklarmısın sayın gezeravcı..! 155 150 Yanıtla
  • Batuhan Mehmet Yapıcı: adam attaya gider gibi uzaya gitmiş işte. sorsan neyi araştırdın diye ortaokulda yaptığımız deneyler gibi deney yaptırdılar ayıp olmasın diye. sonra da geri gönderdiler işte. 116 118 Yanıtla
  • Azat Deniz: Turist Ömer dünyaya döndü 97 105 Yanıtla
  • Mustafa Hanedar: Yemin ederim burası cahillik kokuyor bir Türk uzaya gidiyor övüneceklerine dalga geçiyorlar yok türistlikmişte yok ne yapmışta harbi katıksız cahilsiniz. Sırf ailesi muhafazakar diye çekemiyorlar 108 87 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Sen iyimisin?? Normal oldugumu sanmiyorum bu kafayla. Resmen Cehalet pacalardan akiyor. 101 82
  • Murat Can: aynen aynen fasulye deneyin güzeldi 'Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat???? eeeee naptın naptın türk halkına faydan ne secim üstü showlar 88 91 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Ya bırakın allah askına bu uzaya gitti. ev internet ücretlerine zam geldi bakın görün zamları bana lazım degil uzay biz daha dünyada saglıklı huzurlu iyi beslenipte yaşayamıyoruz uzay diyor bırakın uzay ismi olsun sadece uzay 57 63 Yanıtla
  • Bora Uzunlar: Ailesi ile yapilan elestirinin ne alakasi var. Gittigi sirketin kendine ait uzay ekipmani bile yok. Kaldi ki ulkendeki tarim bitmis yer cekimsiz ortamda bitki deneyi nedir arkadas az mantikli ol. Cahil diyorsun ama asil cahil olan sensin 53 20
  • mert çelik: ılk defa 1961 de cıkılmıs uzaya 65 sene gecmıs 47 18 Yanıtla
  • Omer Uslu: teknik olarak anlatsa kafan almaz muhtemelen asgari ücretli okuldan kaçan bir vatandaşsın 17 23
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Alper Gezeravcı, Uzay, Gündem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan 'Turistik geziye çıktı' eleştirilerine yanıt - Son Dakika


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