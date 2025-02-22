Karla mücadele ekibi personeli çığ altında kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Karla mücadele ekibi personeli çığ altında kaldı

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Şırnak'ta köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmaları esnasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Kabinde sıkışan kepçe operatörü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kepçe operatörü, çığ altında kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

22.02.2025 16:09
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini etkisini altına alan kar yağışı bir çok köy ve mezranın yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ulaşıma kapanan Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe Köyü yolunun yeniden açılması için ekipler birçok noktada çalışmalarını sürdürürken, korku dolu anlar yaşandı.

YOLU AÇMAK İSTERKEN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Yol açma çalışmaları esnasında operatör İrfan Cin'in kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü Cin'in, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ÇIĞ ALTINDA VİDEO ÇEKTİ

Çığ altında video çeken İrfan Cin, "Makine komple kara saplanmış. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alıyorum çok şükür. Kıpırdatamıyorum kendimi" diye konuştu.

KURTARILDI

Çığ altında kalan Cin ile Şırnak İl Özel idaresine ait iş makinesi çığ altından kurtarıldı. Kepçe operatörü İrfan Cin tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karla mücadele ekibi personeli çığ altında kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Karla mücadele ekibi personeli çığ altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bud clifford:
    şimdi kim bu karlı yolda gidip kurtaracak bunları el insaf bu havada çabuk gelir misin abi diyor çabuk gelmezmi bu karda añlatabiliyomuyum kaârdiş 3 20 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Çok geçmiş olsun 18 1 Yanıtla
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