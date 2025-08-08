Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı - Son Dakika
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı

08.08.2025 13:59
Usta sanatçı Münir Özkul'un 40 yıllık hayat arkadaşı Umman Özkul, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden Güner Özkul, "Babamın 100. yaşını görebilmek tek arzusuydu ama kısmet olmadı" sözleriyle duygulandırdı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un eşi olarak da tanınan Umman Özkul, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2018 yılında Münir Özkul'un vefatının ardından gözlerden uzak ve sessiz bir yaşam süren Özkul, yaşam mücadelesini geçtiğimiz akşam kaybetti.

Acı haberi çiftin kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü bir paylaşımla duyurdu. "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir" diyen Güner Özkul, annesinin cenazesinin 8 Ağustos'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini ifade etmişti.

Bugün gerçekleştirilen cenaze töreniyle birlikte Umman Özkul, 40 yılını paylaştığı Münir Özkul'un yanına defnedilerek ebedi istirahatine uğurlandı.

"NE OLUR BABANIZIN 100. YAŞINI KUTLAYIN"

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, gelen taziyeleri kabul etti. Özkul'un kızı Güner Özkul, üvey annesiyle ilgili şöyle konuştu, "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı ve 2018'e kadar beraber yaşadılar. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağı bir insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacaktı. Vefat etmeden önce hep, 'Ne olur babanızın 100. yaşını kutlayın' derdi. Tek arzusu bu günü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."

Yeşilçam'ın 'Mahmut Hoca'sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, 92 yaşında, 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. 400'den fazla filmde rol alan usta sanatçı, 93 yıllık ömrüne dört evlilik sığdırmıştı. Son eşi Umman Özkul ile aralarındaki yaş farkı da dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu 53, Umman Özkul ise henüz 28 yaşındayken evlenmişti. Aralarındaki 27 yaş fark, yıllara yayılan güçlü bir birlikteliğin önüne geçemedi. Bir döneme damga vuran, Türk sinemasının en özel çiftlerinden biri olarak anılan Münir ve Umman Özkul'un hikâyesi, Yeşilçam'ın zarif ve kalıcı bağlarını simgeliyordu. Umman Özkul'un vefatıyla birlikte bu hikayenin bir başka sayfası da kapanmış oldu.

