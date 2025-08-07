Ümraniye\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Programı

ÜMRANİYE Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yoğun ilgi gören Yaz Kur'an Kursu, 7 haftanın ardından Belediye Meydanı'nda gerçekleşen kapanış programıyla sona erdi.

Ümraniye Belediye Meydanı'nda, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik ile çok sayıda kurs öğrencileri ve aileleri katıldı.

30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kurs, 7 farklı merkezde toplam bin 233 öğrenciye ulaştı. Öğrenciler, 7 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, elifba, siyer, ilmihal, değerler eğitimi akıl ve zeka oyunları eğitimi aldı. Sadece sınıf içi eğitimle sınırlı kalmayan kurs süresince öğrenciler, Boğaz turu, Osmangazi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen okuma etkinliği, her hafta düzenlenen Bilim Merkezi atölye ziyaretleri, İslam Medeniyetleri Müzesi gezisi ve Çamlıca Camii'nde cemaatle kılınan öğle namazı gibi düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düznelendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Fıstık'ın gönüllere dokunan tilavetiyle duygulu anlar yaşandı. Video gösterimi ile devam eden programda Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

Gösteriler kapsamında öğrenciler; ilahiler, hadis oratoryosu, şiirler, drama performansları ve Kur'an-ı Kerim okumaları gerçekleştirdi. Geleneksel Karagöz-Hacivat gösterisi ve sahne şovları da çocuklara keyifli anlar yaşattı. Programda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaz Kur'an Kursu ile çocuklarımızın hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kurs boyunca gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, çocuklarını bu kurslara gönderen velilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son erdi. Ümraniye Belediyesi, çocukların hem dini hem de kültürel anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için benzer etkinlik ve kurslarla gelecek yıllarda da çocukların yanında olmaya devam edecek.