Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

Erzurum'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

Erzurum'da uzun süredir etkisini azaltan kar yağışı yeniden başladı ve kent merkezi bir kez daha beyaza büründü. Erzurum'da dün geceden bu yana aralıklı olarak etkili olan kar yağışı vatandaşlara adeta 'Mart kapıdan baktırır' sözünü hatırlattı. Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Erzurum ve çevresinde kar 4 gün boyunca etkili olacak. Belediye ve karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.