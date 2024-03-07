Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu - Son Dakika
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Yaşam

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında meydana gelen arıza sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmeye çalışan onlarca vatandaşa zor anlar yaşattı. İstasyonlarda yoğunluk oluşması üzerine turnikelerin önüne bant çekilirken, güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen vatandaşları otobüslere yönlendirdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yaklaşık 1 saat süren arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

07.03.2024 08:50  Güncelleme: 09:03
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M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

TURNİKELERİN ÖNÜNE BANT ÇEKİLDİ

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

YOLCULAR OTOBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirirken,yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

METRO İSTANBUL: SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

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Son Dakika Yaşam Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Süleyman: Her şey çok güzel oldu. Hem Ekrem kim? 34 53 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Sabotaj ihtimali ?? 39 23 Yanıtla
  • Kazım Bağır: Şu memleketin insanlarının çektiği çile bitmeyecek mi arkadaş? İşine, iş görüşmesine, hastane randevusuna, okuluna, dersin belki de hayatının en önemli görüşmesine gidemedi insanlar yazıklar olsun 32 12 Yanıtla
  • unal kayaer: Eee hani bahar gelecek herşey güzel olacaktı. Olan garibim İstanbullulara oluyor. Adam tatillerde insanimiz cilede 11 23 Yanıtla
  • İlker Güner: Yıllardır anlamlandiramadigim tek şey! Arkadaş bizler Allah yapisiyiz arıza yapiyoruz, hastalaniyoruz kardeşim. Etrafımızdaki herşey kul yapısı, kulun yaptigini allahin yarattigindan sağlam görmek istiyoruz. Hergun km lerce yol yapan aşınan devamlı kullanımda olan araçlar, arizalanir. Bir saatte mudehale edilmiş ne güzel, bu arada bin kardeşim metrobuse otobüse vs ye. 22 5 Yanıtla
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