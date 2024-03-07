M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.
Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirirken,yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.
Son Dakika › Yaşam › Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu - Son Dakika
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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu ve bazı istasyonlar yolcu alımına kapatıldı. Bu durum nedeniyle toplu taşıma ve metro kullanamayan kişilerin özel araçlarını tercih etmesi trafik yoğunluğuna sebep oldu. Vatandaşlar sosyal medyada aksaklıklara tepki gösterdi. Metro İstanbul'un açıklamasına göre, seferler yeniden başlamıştır.
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