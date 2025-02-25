Usta oyuncu Zeynep Eronat'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim - Son Dakika
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Yaşam

Usta oyuncu Zeynep Eronat'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

Usta oyuncu Zeynep Eronat\'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

Usta oyuncu Zeynep Eronat, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, iki evliliğinde de çocuk sahibi olmak istemediğini itiraf etti.

25.02.2025 16:15  Güncelleme: 16:19
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Zeynep Eronat, Haber Bahane'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Yaşamına dair bilinmeyenleri içtenlikle dile getiren başarılı oyuncu, hayatı boyunca çocuk sahibi olmak istemediğini ve bundan hiç pişman olmadığını söyledi.

Asmalı Konak, Parmaklıklar Ardında, O Hayat Benim gibi dizilerin yanı sıra Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her Şey gibi filmlerde rol alan Eronat, oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

"ÇİLEKEŞ BİR HAYATIM OLDU"

Hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Eronat, "Çilekeş bir hayatım oldu, aman aman gül bahçeli bir hayat yaşamadım ben. Doğrusu varlığı da gördüm yokluğu da gördüm ama hepsini göğsümde yumuşattım. Her şeye tamamım, yeter ki sevdiklerime bir şey olmasın, aileme bir şey olmasın" dedi. Eronat, babasının baskıcı bir figür olduğunu söyledi.

Usta oyuncudan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYORUM"

Usta oyuncu, yıllardır sahnelerde ve ekranlarda olmasına rağmen hâlâ kendisini yeterli hissetmediğini "Hâlâ özgüven eksikliğim var, hâlâ istenmiyor ya da sevilmiyor muyum diye düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi. Bu durumun çocukluğundan itibaren yaşadığı travmalarla ilişkili olduğunu vurgulayan Eronat, annesinin ona tevazu sahibi olmayı öğretmesinin de etkili olduğunu söyledi.

Usta oyuncudan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

"ANNE OLMAK İSTEMEDİM"

Gökay Kalaycıoğlu'nun anne olmakla ilgili "Neden öyle bir tasarrufunuz oldu?" sorusuna yanıt veren başarılı oyuncu, "Hiç anne olmak istemedim. Kardeşim de ben de biz anne olma heveslisi olmadık. Hiç de pişman değiliz ikimiz de. Belki de eşlerim çocuk istemediği için ben öyle bir gurur yaptım bilmiyorum... İkisi de çocuk istemedi. Birinin zaten öbür evliliğinden bir çocuğu öteki de gidiciydi, kafaya koymuştu benden gitmeyi. Evlendiğimiz gün zaten anladım ben gözü yola bakıyordu" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu, Zeynep Eronat, Magazin, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Usta oyuncu Zeynep Eronat'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim - Son Dakika

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